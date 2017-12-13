"زين" تحصد 4 جوائز في "الإبداع الإعلاني" عن العام 2017

وليد الخشتي يتسلّم الجوائز مُمثّلاً عن زين

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:10 13/12/2017 حدث بتاريخ: 13:18 13/12/2017

حصدت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت أربع جوائز ضمن جائزة الإبداع الإعلاني للعام 2017 – السنة الخامسة، وذلك على هامش فعاليات الحفل الذي أقامته اللجنة المنظمة للملتقى الإعلامي العربي تحت رعاية معالي وزير الإعلام محمد الجبري وبحضور ممثل معالي وزير الإعلام الوكيل المُساعد لقطاع الإعلام الخارجي فيصل المتلقّم والأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن الجوائز الأربع التي حصدتها ضمن جائزة الإبداع الإعلاني شملت جائزة فئة التأثير عن إعلان رمضان 2017 "اعبد ربك حُبّاً لا رعباً"، وجائزة فئة الحملات الوطنية عن إعلان العيد الوطني 2017 "#لأهل_الكويت"، وجائزة فئة الإخراج عن إعلان العيد 2017 "أتانا العيد يا محلاه"، بالإضافة لجائزة الإبداع في العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية.

وفي فئة "الحملات الوطنية" التي سلّطت الضوء على الأعمال الإعلانية ذات الطابع الوطني، فازت زين عن عملها الوطني "#لأهل_الكويت"، والذي عبّرت الشركة من خلاله عن مشاعر الحُب للكويت في أعيادها الوطنية، حيث استخدمت فيه تقنية الـ 360 المتطوّرة، والتي تسمح للمشاهد بتحريك الصورة في جميع الاتجاهات على مدار 360 درجة بطريقة مذهلة تحاكي الواقع وكأنما يعيش المشاهد اللحظات في موقع الحدث نفسه.

أما في فئة التأثير التي ارتكزت على قياس مدى تأثير الإعلانات الدعائية على المُستهلكين وقوّة انتشارها بينهم، حصدت زين الجائزة عن إعلانها الضخم لشهر رمضان المُبارك تحت عنوان "اعبد ربك حُبّاً لا رعباً"، والذي بثّت الشركة من خلاله رسالة ذات أهمية قصوى، وهي أن الإسلام ليس له علاقة بالإرهاب، وأن الإسلام دين السلام، وأنه بريء من الكلام الذي يُنسب إليه، حيث وصل الإعلان إلى ما يفوق الـ 11 مليون مُشاهدة على الـ YouTube، ولاقى أصداءً إيجابيةً غير مسبوقة بين وكالات الإعلام والصحافة حول العالم.

وفازت الشركة أيضاً في فئة الإخراج عن إعلانها الذي أطلقته في عيد الفطر المبارك تحت عنوان "أتانا العيد يا محلاه"، والذي حقق عدد مشاهدات قارب الـ 16 مليون مُشاهدة على الـ YouTube، وبث رسائل الحب والسلام في العيد، بالإضافة لفوز الشركة بجائزة الإبداع في العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية، وذلك عن سلسلة البرامج والمبادرات الاجتماعية التي أطلقتها وتبنّتها على مدار العام 2017 ضمن استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة.

الجدير بالذكر أن زين شاركت في الجلسة النقاشية التي أقيمت تحت عنوان " "الأساليب الحديثة للإعلان والتسويق والعلاقات العامة " ضمن فعاليات جائزة الإبداع الإعلاني 217 التي نظّمها الملتقى الإعلامي العربي، والتي استضافت مجموعة من الخبراء والأكاديميين والمختصين في مجالات العلاقات العامة والتسويق، وحضرها مجموعة كبيرة من المهتمين في مجال الإعلان.

وأوضحت زين أن فوزها بجوائز الإبداع الإعلاني جاء ليسلّط الضوء على تميّز نشاطها التسويقي والإعلاني الذي عوّدت جمهورها عليه كل عام، وعلى حرصها لتفعيل هذا الجانب لديها كونها من كبرى المؤسسات الاقتصادية الرائدة، حيث تؤمن الشركة بأهمية الإعلام بوسائله التقليدية والحديثة وتأثيره الكبير على المؤسسات والأفراد في المجتمع، بالإضافة لكون الإعلان التجاري وسيلة أساسية للتواصل مع المجتمع بمختلف فئاته.

يذكر أن جائزة الإبداع الإعلاني للعام 2017 – يُنظّمها الملتقى الإعلامي العربي للسنة الخامسة، وهو الملتقى الذي يعد واحداً من أضخم الفعاليات التي تعنى بالنشاط الإعلامي العربي في المنطقة.