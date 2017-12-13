مجموعة غيتهاوس تنجح في التخارج من محفظة العقارات الصناعية المؤجرة في الولايات المتحدة

رئيس مجلس إدارة مجموعة غيتهاوس المالية فهد بودي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:55 13/12/2017 حدث بتاريخ: 12:56 13/12/2017

أعلنت مجموعة غيتهاوس المالية التي تعمل في مجال الخدمات المالية أنها أكملت بنجاح عملية بيع محفظة العقارات الصناعية المؤجرة في الولايات المتحدة نيابة عن عملائها، وهي إحدى استثماراتها في المحافظ العقارية الصناعية هناك.

وقالت مجموعة غيتهاوس المالية في بيان صحفي ان اجمالي عوائد المحفظة خلال فترات الاستحواذ، بالإضافة الى عملية التخارج منها بلغ ما نسبته 42.4 في المئة، الأمر الذي دفع المجموعة للتخارج والبحث عن فرص استثمارية اخرى بعدما حققت الهدف المنشود من اطلاقها.

وذكرت مجموعة غيتهاوس المالية في بيانها إنها اتمت بيع المحفظة العقارية إلى شركة خاصة مدعومة من شركة متخصصة في إدارة الأصول البديلة في الصين، حيث تتكون المحفظة من 24 عقارا صناعيا بالإضافة إلى المكاتب وتبلغ مساحة العقارات في المحفظة نحو 3.3 مليون قدم مربع، موزعة في 13 ولاية بما في ذلك كاليفورنيا وفلوريدا ونيويورك وتكساس وفرجينيا.

وكانت مجموعة غيتهاوس المالية قد أتمت شراء المحفظة بنسبة 100 في المئة من خلال شراكتها مع مجموعة برينان للاستثمار وهي مجموعة استثمارية صاحبة خبرة طويلة في شراء وتطوير وتشغيل العقارات الصناعية، في يوليو عام 2013.

ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة مجموعة غيتهاوس المالية، فهد بودي: "نحن سعداء بالأداء الناجح لهذا الاستثمار مع مجموعة برينان للاستثمار،" مضيفا "إننا استثمرنا معا ما يقارب من مليار دولار في أسواق العقارات الصناعية في الولايات المتحدة."

وأضاف فهد بودي إلى أن مجموعة غيتهاوس المالية تسعى إلى استمرار الشراكة مع أفضل الشركات العاملة في هذا القطاع والتي تمتلك خبرة واضحة في قطاعات عقارية محددة. كما أن المجموعة من خلال خبرتها التي اكتسبتها عبر السنوات السابقة، تمكنت من تطوير أساليب استثمارها في مجال العقارات الصناعية بحثاً عن أفضل العوائد، حيث بدأت بشراء المحافظ العقارية الجاهزة، ثم تطورت إلى تكوين محافظها الخاصة، وهي الآن تتجه نحو تطوير العقارات الصناعية وكذلك شراء عقارات من شركات مدرجة في بورصة أمريكا بهدف إعادة التأجير عليها.

ولفت فهد بودي الى أن وبهذا التخارج قد تكون المجموعة نفذت ثلاث تخارجات من محافظ عقارية صناعية في الولايات المتحدة خلال الثلاث السنوات الأخيرة، حيث بلغت القيمة الاجمالية للتخارجات المذكورة نحو 559 مليون دولار، معتبرا أن هذه النتائج تعبر بشكل واضح عن الأداء المتميز لمحافظ مجموعة غيتهاوس المالية.

ومن ناحيته أعرب مايكل برينان رئيس مجموعة برينان للاستثمار عن سعادته بالتخارج الناجح من هذه محفظة كما أعرب عن سعادته بشراكته مع مجموعة غيتهاوس المالية، مؤكدا على إنها ستبقى شريكا مهما لمجموعة برينان للاستثمار.

وذكر أن مجموعة برينان تواصل التطلع إلى المزيد من عمليات الاستحواذ المستقبلية بالتعاون مع مجموعة غيتهاوس المالية، التي تمتلك خبرة كافية ولديها رؤية وخطة طموحة في السوق الامريكي.

الجدير بذكره أن هذا التعاون يعد الثالث ضمن مجموعة ستة استثمارات بين مجموعة غيتهاوس المالية ومجموعة برينان الاستثمارية وهناك تطلع إلى مزيد من النجاحات وتوطيد العلاقات فيما بينهما.