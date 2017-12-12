"Zain Great Idea" تتجه بروّاد الأعمال الكويتيين إلى الأسواق العالمية

لقطة جماعية للمُبادرين في لندن

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:59 12/12/2017 حدث بتاريخ: 11:59 12/12/2017

تؤمن زين بالدور المحوري الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الآن في حياتنا المعاصرة، فبالنظر إلى التركيبة السكانية الشابة في المجتمع، فإنه من الضروري توجيه الدعم والرعاية للكوادر الشابة، كي تدفع بطموح هذه الطاقات إلى آفاق جديدة في المستقبل، وعلى هذا الأساس تنظر الشركة إلى الأعمال الناشئة على أنها الأرضية الخصبة المثالية للعثور على أولئك الأشخاص الطموحين من روّاد الأعمال.

وانطلاقاً من هذا، يأتي دعم زين المستمر لروّاد الأعمال منسجماً مع رسالتها في دعم جهود التنمية المستدامة، وهي في سبيل تحقيق هذا التوجه الاستراتيجي تسهم وبفاعلية في تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية واسعة في كافة مجالات الحياة.

وتدرك الشركة أن الإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية يفضي في النهاية إلى تعزيز رفاه ورخاء المجتمعات، واستنادا إلى ذلك، فإنها تواصل جهودها بالتركيز على مجالات الاستدامة.

وحرصت زين أن تتضمن أجندة الاستدامة الخاصة بها تقديم الدعم والتدريب والتطوير، والجاهزية للعمل، وبناء القدرات، وقد أخذت خطوات كبيرة في سبيل دعم رواد الأعمال من الشباب، وكون الشركة قوة دافعة لمبادرات الشباب، فإنها تواصل جهودها من خلال العمل على أرض الواقع سعياً منها إلى دفع قدرات الشباب إلى آفاق رحبة في بيئة الأعمال.

برنامج مُتكامل

مُنذ إطلاق نُسخته الأولى قبل سبع سنوات في العام 2010 وحتى يومنا الحالي، أصبح برنامج Zain Great Idea واحداً من أكبر البرامج المُتكاملة التي تعنى باحتضان وإطلاق المشاريع التكنولوجية الناشئة على مستوى الكويت، حيث قامت زين من خلاله باستقطاب المئات من روّاد الأعمال الذين يمتلكون أفكاراً إبداعيةً واعدة، وطموحاً في دخول بيئة الأعمال عن طريق المشاريع الصغيرة، وقامت باحتضانهم وتزويدهم من خلاله بمحتوى تدريبي غني وفقاً لأعلى المعايير الدولية المُتّبعة في عالم ريادة الأعمال.

يهدف هذا البرنامج الرائد بشكل رئيسي إلى تسريع وتطوير المشاريع التكنولوجية الناشئة، وذلك من خلال توفير ساحة للتنافس بين أفكار وإبداعات روّاد الأعمال من الشباب في المجالات التكنولوجية، وفتح الباب للشباب الكويتي المُبدع لتقديم أفكاره، واحتضانها مُنذ نشأتها وحتى إطلاقها في السوق.

وجاء إطلاق النسخة الأخيرة من هذا البرنامج بالاستمرار بالتعاون الاستراتيجي مع مؤسسة Brilliant Lab الاستشارية التي تهدف إلى دعم وتسريع المشاريع الصغيرة في الكويت، وMind The Bridge المؤسسة الاستشارية العالمية المُتخصصة في إطلاق المشاريع الصغيرة والتي تتخذ مقرّاً لها في وادي السيليكون بسان فرانسيسكو العاصمة الروحية للمشاريع الصغيرة حول العالم.

ولأنها تُدرك أهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم مجالات الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، فإن زين تلتزم بإحداث آثار إيجابية في كافة نشاطاتها، وهذا ما دفعها إلى أن تتبنى القضايا الأكثر تأثيراً في نسيج المجتمع، ومنها الاهتمام بتطوير ريادة الأعمال في المجتمع الكويتي المليء بالشباب الشغوف والمبدع الذي يملك أفكاراً إبداعية تهدف إلى تقديم حلول فعلية لاحتياجات السوق المحلّي.

نسخة أكثر ابتكاراً

تضمّن برنامج Zain Great Idea أربع مراحل رئيسية في نسخته لهذا العام، تم اختيارها بعناية للأخذ بيد المُبادرين وأفكارهم التكنولوجية خطوةً بخطوة مُنذ صورها الأوليّة وحتى طرحها الفعلي في السوق، حيث انطلق البرنامج في منتصف شهر سبتمبر الماضي بمرحلة التسجيل والتأهل، وتم فتح باب التسجيل أمام الشباب الكويتي الطموح من سن 21 فما فوق.

وقد لاقت انطلاقة البرنامج إقبالاً كبيراً من ناحية عدد المُقدّمين، وبعدها تم قبول أكثر من 130 مُبادر ومُبادرة الذين شاركوا في مرحلة المُعسكر التدريبي في الكويت، وبعد أسبوعين من التدريب المُكثّف، اختارت لجنة التحكيم 12 مُشاركاً من أصحاب المشاريع والأفكار الأكثر إبداعاً، وانتقل المتأهلون إلى المرحلة الثالثة وزيارة ميدانية في سان فرانسيسكو ولندن، والتي تسبق المرحلة الأخيرة، وهي لقاء المشاركين بالمستثمرين، واستعراض خلق الفرص الاستثمارية أمامهم، والتي ستنطلق قريباً في أواخر شهر ديسمبر الحالي.

المُعسكر التدريبي في الكويت

في الرابع من أكتوبر الماضي، عقدت زين اللقاء التنويري الأول للمشاركين الـ 130 بمقرّها الرئيسي في الشويخ، حيث قامت بمناقشة الشروط والأحكام واستعراض المنهج الدراسي الخاص بالمعسكر التدريبي والذي استمر لمدة أسبوعين، وتضمّن مجموعة من ورش العمل والدورات التي حاضر فيها نُخبة من الأكاديميين المحليين والعالميين في مجالات ريادة الأعمال من ضمنهم فادي غندور مؤسس شركة أرامكس ومحمد الهاجري مدير الاستثمار في شركة Impulse العالمية للاستثمار وعبدالعزيز اللوغاني الشريك المؤسس لشركة Faith Capital الاستثمارية وحسن زينل الشريك في شركة أرزان الاستثمارية وعبد الحميد شرارة الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة RiseUp ومالك عسيران رئيس "لينكد إن" لمنطقة الخليج العربي وماتيا مالوكانوڤيچ مديرة التسويق في شركة "كريم" لمنطقة الخليج العربي وسامي حسّان نائب المدير العام في شركة "كريم" وآبي سام توماس رئيس تحرير Entrepreneur Middle East، بالإضافة لممثلي الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة وغيرهم.

وبعد أسبوعين من التدريب المُكثّف، قام المشاركون باستعراض مشاريعهم وأفكارهم بصورتها الأولية أمام لجنة التحكيم التي قامت باختيار 12 مشروعاً نهائياً للانتقال إلى المرحلة التالية وهي برنامج إطلاق المشاريع الصغيرة العالمي بالتعاون مع Brilliant Lab وMind The Bridge في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية ولندن في المملكة المتحدة.

ضمّت لجنة التحكيم 10 حُكّام من مُختلف التخصصات والخبرات في مجالات ريادة الأعمال، وهم عبد الله الحساوي المُتخصص في إدارة الأصول والنماذج المالية وتقارير الأسهم، وسعود السبيعي مدير الاستثمار في شركة الساير للاستثمار، ومنير طاهر مدير الاستثمار والمحلل المالي في شركة Special Situations العالمية للاستثمار، وإعجاز أحمد عضو مجلس الإدارة في شركة Mobify، وصادق زبيدي مدير مركز التطوير المهني والتعليم المستمر PACE بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا GUST، ومحمود المرزوق المدير المساعد في شركة بيتك كابيتال للاستثمار، وعاطف عبد المجيد المُتخصص في ريادة الأعمال والخدمات المصرفية الاستثمارية، وجاسم الصانع المدير التنفيذي في Citi ME Investment Banking، ومحمد الجوعان المُتخصص في عمليات الدمج والاستحواذ وإدارة الأصول، وصالح المسلّم مؤسس مشروع Ghaseel.

وادي السيليكون

وصل المُشاركون المتأهلون إلى مدينة سان فرانسيسكو، وذلك لخوض غمار برنامج إطلاق المشاريع الصغيرة العالمي بالتعاون مع Brilliant Lab وMind The Bridge في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية وبتواجد الرئيس التنفيذي في زين الكويت إيمان الروضان، حيث مكث المُبادرون الـ 12 في مدينة سان فرانسيسكو (وتحديداً وادي السيليكون – العاصمة الروحية لريادة الأعمال حول العالم) لمدة أسبوعين، وكان برفقتهم مؤسسة Mind The Bridge الاستشارية التي أخذتهم في جولة تدريبية مُكثّفة لتطوير وتسريع مشاريعهم التكنولوجية التي قدّموها أمام لجنة التحكيم بصورتها الأولية في الكويت.

واستعرض المُبادرون مشاريعهم أمام الإدارة العليا في مؤسسة Mind The Bridge، والذين قاموا بدورهم بمشاركة خبراتهم الاستراتيجية في مجالات الإدارة والأعمال مع المُبادرين، هذا بالإضافة إلى تخصيص يوم كامل قام المُبادرون من خلاله بالالتقاء بمجموعة من روّاد الأعمال المحليين في سان فرانسيسكو، وقاموا بمشاركة خبراتهم الشخصية وقصص نجاحهم معهم.

وتضمّنت الرحلة أيضاً يوماً كاملاً شمل مجموعة من ورش العمل والجلسات النقاشية مع مؤسسة Orrick للاستشارات القانونية، وهي الشركة الرائدة على مستوى سان فرانسيسكو في مجالات الاستشارات القانونية وثاني أقدم شركة تأسست في مدينة سان فرانسيسكو، ولديها عملاء من كبرى الشركات التكنولوجية حول العالم وأكبرها شركة فيسبوك، هذا بالإضافة لزيارات أخرى لمجموعة من أكبر الشركات منها Google Launch Pad وOrange Fablab وAutoDesk وغيرها.

محطّة لندن

بعد انتهاء رحلة سان فرانسيسكو التي استمرت لمدّة أسبوعين، غادر المُشاركون إلى مدينة لندن بالمملكة المُتحدّة، وذلك لاستكمال مشوار برنامج اطلاق المشاريع الصغيرة العالمي بالتعاون مع Brilliant Lab وMind The Bridge الذي بدأ في سان فرانسيسكو، حيث شارك المُبادرون في زيارة ميدانية إلى مقر سفارة دولة الكويت لدى المملكة المتحدة، وكان في استقبالهم سعادة سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان الذي أعرب عن بالغ سعادته بوجود نُخبة من المُبادرين الكويتيين الموهوبين ممن يملكون مشاريع ناشئة تتطلع للنمو والانتشار في الأسواق الأوروبية، حيث استمع سعادة السفير إلى شرح مُبسّط حول كُل مشروع من المشاريع المشاركة في البرنامج، وأثنى بدوره على جهود زين بدعم وتشجيع المُبادرين والأخذ بيدهم نحو التميّز والإبداع.

وخاض المُبادرون الـ 12 تجربة مُثيرة وغنيّة من خلال برنامج تدريبي مُكثّف على مدار أسبوع كامل في لندن، وذلك برفقة فريق من المُرشدين والمُستشارين والمُتخصصين من مؤسستي Mind The Bridge وBrilliant Lab الاستشاريتين، والذين أداروا مجموعة من ورش العمل والندوات والمُحاضرات حول توسّع المشاريع الناشئة والدخول إلى السوق الأوروبي بشكل عام وسوق لندن على وجه الخصوص، وخاصة كون سوق لندن ثالث أفضل سوق عالمي بالاستثمار في المشاريع التكنولوجية الناشئة حول العالم.

وتخلل البرنامج التدريبي أيضاً مجموعة من الزيارات الميدانية التي أثرت من خبرات المُبادرين، منها زيارة مؤسسة شُركاء لندن London & Partners المدعومة رسمياً من قبل عُمدة لندن، وهي الزيارة التي غطّت العديد من المواضيع الهامة التي شملت تقديم خدمات الاستشارات القانونية الخاصة بكيفية تأسيس الشركات، وشروط الإقامة الخاصة بالمبادرين، بالإضافة إلى ورشة عمل خاصة بنظام المُحاسبة والضرائب الأوروبية وغيرها.

كما تمّت زيارة ثاني أكبر مُسرّعة مشاريع تكنولوجية على مستوى العالم، وهي Techstars مُسرّعة المشاريع العالمية، حيث تم تقديم ورشة عمل حول الخطوات الخاصة بالالتحاق في برنامج Techstars العالمي تمهيداً لمُشاركة المُبادرين فيه والاستفادة من الخدمات المالية التي يُقدّمها البرنامج، بالإضافة لزيارات لمكاتب كبرى الشركات التكنولوجية التي تضمّنت Google و We Work وVirgin Startup وغيرها.

محطّة برلين

بعد انتهاء محطّة لندن، اتجه المشاركون أخيراً إلى مدينة برلين الألمانية في زيارة ميدانية قصيرة قبل عودتهم إلى الكويت، والتي زاروا من خلالها مؤسسة شُركاء برلين للأعمال والتكنولوجيا Berlin Partner for Business and Technology ومعرض CUBE Tech Fair المُتخصص في تسريع المشاريع الناشئة.

لقاء المُستثمرين

في أواخر ديسمبر الجاري، سيحط المشاركون في المحطة الأخيرة Zain Demo Day، والتي ستتيح زين لهم من خلالها فرصة استعراض مشاريعهم بصورتها شبه النهائية أمام مجموعة من الشركات الاستثمارية والمالية.

من هم مُبادري زين ؟

خالد المطوع صاحب مشروع StudentHub

StudentHub هي منصّة تُقدّم للطلبة والخرّيجين فرص وظيفية تتضمن العمل بدوام كامل، العمل بدوام جُزئي، برامج التدريب الميداني، والفرص التطوعية، مما يمنح الطالب فرصة لزيادة خبرته ومُساعدته على بناء سيرته الذاتية.

مي الرزوقي صاحبة مشروع My Dikaan

MyDikaan.com هو سوق إلكتروني يستهدف أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال الأزياء، حيث يتيح لأصحاب المشاريع المحلية بيع مُنتجاتهم واستعراض مواهبهم في مكان مميز واحد.

نورة العسكر صاحبة مشروع Nutribox

Nutribox هو أخصّائي التغذية الخاص بك في جيبك! هو سوق إلكتروني تفاعلي لقطاع التغذية يهدف إلى تغيير مفهوم التغذية الصحيّة في العالم العربي لكي يُصبح السوق الأكبر من نوعه في المنطقة، وذلك من خلال نشر رسالة التمكين الإيجابي لاتخاذ نمط الحياة الأكثر صحّة.

خالد العميري صاحب مشروع Li3ib

Li3ib هي منصّة للحجوزات الرياضية تقوم بحل مُشكلتين رئيسيتين للمُستخدم الرياضي: الأولى: أين يلعب؟ والثانية: مع من يلعب؟ يُتيح تطبيق Li3ib للمستخدم اكتشاف ملاعب جديدة، واختيار الوقت المطلوب للعب، والدفع إلكترونياً، ودعوة أصدقائه بكل سهولة من خلال هاتفه الذكي".

فهد النوري صاحب مشروع Yalfish

Yalfish هو أوّل متجر إلكتروني مُتخصص في توصيل جميع أصناف وأنواع المأكولات البحرية الطازجة، والذي يُتيح للعملاء إمكانية الدفع بكل سهولة عن طريق البطاقات البنكية والائتمانية من خلال استخدام خاصية الدفع الإلكتروني، أو أجهزة نقاط البيع، أو الدفع النقدي عند التوصيل.

محمد الدخيل صاحب مشروع Scoot

Scoot هو تطبيق تم تطويره لتسهيل عملية وضع واستلام الطلبات داخل المطاعم والمقاهي من غير الحاجة للوقوف في طوابير الانتظار، وذلك من خلال تطبيق سهل الاستخدام للعُملاء والبائعين مع توفّر دعم فنّي لراحة بال العميل.

نور العتيبي صاحبة مشروع Day Out

Day Out هو سوق مُتكامل يرتكز حول احتياجات الطفل، ويمنح الآباء والأمهات فرصة البحث عن وحجز الفعاليات والأنشطة لأطفالهم بكل سهولة وفي أي الوقت يُفضّلون. نهدف إلى توفير طريقة بسيطة ومريحة للعائلات والشركات للتواصل مع بعضهم البعض.

ناصر القطامي صاحب مشروع Orddr

Orddr.comهي منصّة الهيئات والشركات لقطاع التغذية، والتي تربط بين مورّدي الأغذية الرائدين مع الفنادق والمطاعم والمقاهي. تقوم المنصّة بتقديم قيمة مُضافة من خلال عدّة خدمات تشمل إدارة المبيعات، التحليل المُعمّق، وإصدار التقارير للفواتير بشكل سهل ومُيسّر.

أحمد العبيد صاحب مشروع Armada

ARMADA هي منصّة إلكترونية توفّر خدمات لوجستية عند الطلب لتوصيل جميع أنواع السلع للأفراد والشركات، وهي مجمّع للقطاع اللوجستي تحت سقف واحد يوفّر للعميل سهولة الاستخدام وسرعة التوصيل من غير أي التزامات.

عبدالوهاب الزنكوي صاحب مشروع Swap

Swap هو تطبيق آمن، سهل، وسريع لتحويل الأموال بين الأفراد.

يوسف الفارس صاحب مشروع Tic

ما الذي يدوم أكثر من الماراثون نفسه؟ هي الذكريات التي تبقى بعد انتهائه. Tic هي منصّة تُتيح لمُنظّمي السباقات الرياضية الفرصة لحفظ وتوثيق الإنجازات والصور الخاصة بالآلاف من مُشاركيهم والاحتفاظ بها إلى الأبد.

عبدالله العصيمي صاحب مشروع Displayed

Displayed هو الحل المتكامل لتصميم شاشتك الرقمية على السحابة بنماذج مختلفة. حالياً، بإمكان أصحاب الأعمال إنشاء محتويات مُصممة خصيصاً لهم بسهولة تامة، مثل القوائم والكتيبات التسويقية من غير الحاجة لمهارات التصميم، أو خبرة بالبرمجة. صمم قائمتك الرقمية بمظهر ومواصفات مثالية، وطوّر تخطيطك لترويج منتجاتك وخدماتك والعروض الخاصة بك، وقم ببناء ولاء العملاء واجعلهم يتفاعلون معك، وقم بإدارة المحتوى الخاص بك على الفور من أي مكان. Displayed يفعل كل ذلك في ثوان!