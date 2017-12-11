بنك وربة يحصل على تمويل مرابحة مشترك بقيمة 400 مليون دولار

بنك وربة

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 16:15 11/12/2017 حدث بتاريخ: 16:16 11/12/2017

اعلن بنك وربة الكويتي اليوم الاثنين اتمامه توقيع اتفاقية تمويل مرابحة مشترك بالدولار الأمريكي يحصل بمقتضاها على تمويل بقيمة 400 مليون دولار امريكي من 15 بنكا حول العالم لمدة ثلاث سنوات.

وقال البنك في بيان صحفي انه سيتم توظيف هذه التسهيلات في أعمال البنك العامة مبينا انه تم ترتيب هذه التسهيلات من قبل المؤسسة العربية المصرفية وبنك أبوظبي التجاري وبنك بوبيان وبنك أبوظبي الأول بصفتهم مدير الترتيب الرئيسي ومدير سجل الاكتتاب في هذا التمويل.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم قوله ان بنك وربة نال "تجاوبا كبيرا" في هذه التسهيلات من قبل البنوك المحلية وبنوك البحرين والسعودية وسلطنة بروناي اضافة الى البنوك الفرنسية والبريطانية.

واضاف انه تم طرح تمويل المرابحة في البداية بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي الا ان الاقبال الكبير على الاكتتاب في هذا الطرح الذي وصل حجمه الى 530 مليون دولار أمريكي قرر بنك وربة زيادة حجم التسهيل ليصل إلى 400 مليون دولار أمريكي.

يذكر ان وربة بنك إسلامي أسس بموجب مرسوم أميري وتم تسجيله رسميا في سجل البنوك الاسلامية ببنك الكويت المركزي في أبريل 2010.