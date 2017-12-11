"البترولية المتكاملة" تعلن توقيع العقد الرابع والأخير لتوريد التكنولوجيا لمشروع البتروكيماويات

هاشم مصافحا هرتيل ويبدو الجيماز والعصيمي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:24 11/12/2017 حدث بتاريخ: 13:24 11/12/2017

أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة توقيع العقد الرابع والأخير لتوريد التكنولوجيا لمشروع البتروكيماويات مع شركة Grace الأميركية.

بدوره قال الرئيس التنفيذي هاشم سيد هاشم إن هذا العقد هو أحد العقود المهمة للشركة الذي لم يكن يتم لولا الجهد الكبير المبذول من قبل فريق مشروع البتروكيماويات والفريق التجاري والفريق القانوني في البترولية المتكاملة بالإضافة لتعاون الشركة الأميركية.

وأضاف: أتطلع لبناء علاقة طويلة الأمد مع هذه الشركة الأميركية، وأنا على يقين بأن "البترولية المتكاملة" وشركة Grace ستتمكنان من بناء فريق جيد لتطوير التكنولوجيا، لافتاً إلى أنه حريص على أن يرى هذه الشركة الأميركية وهي قائمة على تطوير المهندسين الكويتيين الشباب.

من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات والغاز المسال أحمد الجيماز إن هذه الشركة الأميركية لها باع طويل في مجال تصنيع البولي بروبيلين.

وبين أن أحد بنود العقد هو تدريب وتأهيل موظفي الشركة وهناك خطة لابتعاث مجموعة من مهندسي الشركة لأميركا وفرنسا وذلك لتوطين التكنولوجيا في المشاريع التي تنفذها الشركة.

وتابع: اخترنا أفضل تكنولوجيا بعد تدقيق طويل لتحقيق أكبر قيمة مضافة لمجمع البتروكيماويات، موجهاً الشكر لكل من عمل على هذا الإنجاز وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي هاشم سيد هاشم.

بدوره قال نائب رئيس شركة Grace لأوروبا والشرق الأوسط ديفيد هرتيل: هذا التوقيع هو نتاج عمل كبير ومتواصل من قبل البترولية المتكاملة وشركة Grace وهو يمثل خطوة مهمة في مشروع البتروكيماويات.

وفيما أشار إلى أن اختيار نوعية التكنولوجيا كان أمر مهم للغاية، توجه في الوقت نفسه بالشكر للبترولية المتكاملة على ثقتها في التكنولوجيا التي تقدمها شركته التي ستكون على قدر هذه الثقة.