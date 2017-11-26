"زين" الراعي الرئيسي للمؤتمر الكويتي الأربعون للأنف والأذن والحنجرة

وزير الصحة د. جمال الحربي ود. باسل الصباح يتوسطان مسؤولي زين في جناح الشركة بالمؤتمر

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:33 26/11/2017 حدث بتاريخ: 13:33 26/11/2017

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن رعايتها لـ "المؤتمر الكويتي الأربعون للأنف والأذن والحنجرة والمؤتمر الثامن للجمعية العربية لأمراض الأنف والأذن والحنجرة والمؤتمر الرابع لجراحة الأذن وزارعة القوقعة" الذي نظّمه مستشفى زين التخصصي تحت رعاية وحضور معالي وزير الصحة د. جمال الحربي.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أنها شاركت في افتتاح المؤتمر الذي شهد حضور معالي وزير الصحة د. جمال الحربي ورئيس مجلس أقسام الأنف والأذن والحنجرة بوزارة الصحة د. باسل الصباح ومدير مُستشفى زين د. شعيب المرهون، بالإضافة إلى عدد كبير من الأطباء والمتخصصين المحليين والعالميين في مجالات الأنف والأذن والحنجرة، حيث أتت رعاية زين تحت مظلّة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تجاه دعم المنظومة الصحيّة في الكويت، ولدعم الجهود التي تُسهم في تطوير قطاع الصحّة الكويتي، ومن منطلق استمرار دعمها لفعاليات مستشفى زين المختلفة سواءً الصحية منها والاجتماعية.

وبينت زين أن المؤتمر هدف إلى بحث ومناقشة آخر المستجدات وما توصل إليه عالم الطب في مجال رعاية الأنف والأذن والحنجرة الذي يتخصص مستشفى زين بتقديم الخدمات الطبية فيه، حيث تضمّن المؤتمر مجموعة من المحاور التي شملت أوراق علمية وورش عمل تخصصية ضمّت 38 خبيراً ومُتخصصاً من 15 دولة عربية وخليجية وعالمية مُختلفة من جميع تخصصات الأنف والأذن والحنجرة، وذلك بتواجد مُمثّل الجمعية الأمريكية العالمية لجراحة الجيوب الأنفية ورئيس جمعية الجراحين العربية للأنف وممثلين عن الروابط الطبية الخليجية المتخصصة بجراحة الجيوب الأنفية وغيرهم، مما أكسب المؤتمر فرصة ثمينة لتبادل الخبرات ومُناقشة آخر التطورات التي وصل إليها الطب حول العالم.

وبصفتها شركة الاتصالات الرائدة في الكويت، فإن زين مستمرة في تعزيز جهودها التي تصب في خدمة المجتمع وأفراده من خلال تنظيم ودعم المبادرات الصحية القيمة مثل حملات التبرع بالدم وحملة التوعية بسرطان الثدي وغيرها لتشجيع أفراد المجتمع على الارتقاء بأسلوب حياتهم عن طريق دعم الفعاليات والنشاطات الصحية، وهو ترجمة فعلية لاستراتيجيتها في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وتؤكّد الشركة على نجاح الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها مع مختلف الجهات المعنية بالقطاع الصحّي في الدولة، ومنها وزارة الصحة وبنك الكويت المركزي للدم ومستشفى السلام الدولي ومركز دسمان للسكري وغيرها، حيث لن تدّخر الشركة جُهداً للمساهمة في خدمة المجتمع وأفراده من خلال تنظيم ودعم المبادرات الطبية المختلفة.

وأوضحت زين أن رعايتها لهذا المؤتمر وغيره من المبادرات المماثلة ما هو إلا ترجمة فعلية لاستراتيجيتها في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة في المجالات الصحية، حيث تقوم الشركة وبشكل دوري بتكثيف حملاتها لنشر الثقافة الصحية في المجتمع بأحدث الوسائل والطرق للوقاية من الأمراض وتفاديها، بالإضافة إلى عقد الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الطبية العامة والخاصة في الكويت بهدف المساهمة في رفع الوعي الصحي في المجتمع.

الجدير بالذكر أن مستشفى زين التخصصي للأنف والأذن والحنجرة الذي أسسته زين يتميّز بأحدث وأفضل التجهيزات الطبية المتطورة لعلاج أمراض الأنف والأذن والحنجرة، حيث يخدم المستشفى 3600 مريض ومراجع سنوياً، بالإضافة إلى إجراء 300 عملية شهريا بمعدل 10 عمليات يومياً، ويقوم فريق زين التطوعي بزيارته في أكثر من مناسبة خلال العام منها العيد الوطني وشهر رمضان المبارك وعيدي الفطر والأضحى وغيرها.