العيسى: تأهيل الكوادر الوطنية لتكون قادرة على التعامل مع أحدث المعايير الدولية

صورة جماعية لموظفي المقاصة المؤهلين بعد اجتيازهم دورة أساسيات عمليات الأوراق المالية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 16:24 21/11/2017 حدث بتاريخ: 16:24 21/11/2017

أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة عثمان ابراهيم العيسى عن انتهاء الشركة من تنظيم أربع برامج تدريبية متخصصة في عمليات الاوراق المالية وذلك عن طريق جامعة (University Of Reading) البريطانية وبتنظيم من الإتحاد الدولي لأسواق المال "ICMA".

وعبر العيسى عن بالغ سعادته لإجتياز كافة المشاركين لكافة البرامج التدريبية وكذلك للاختبارات مؤكدا بإن هذا النجاح يعطي مؤشرا بإن الكوادر الوطنية الموجودة بالشركة قادرة على التعامل مع أحدث المعايير الدولية في مجالات التقاص والتسوية والايداع المركزي وغيرها من الانشطة المرتبطة بعمليات ما بعد التداول.

وأضاف العيسى بإن البرامج التي خاضها المرشحين هي برامج علمية معتمدة دوليا وهي تعتبر مؤهل اساسي للمهنيين الذين يرغبون بتطوير معرفتهم بعمليات سوق المال موضحا بإن مثل هذه البرامج تم تصميمها خصيصا لمواصلة فهم كافة العمليات المتعلقة بكل من الاسهم والسندات مضيفا بإن البرامج شملت تدريبا تفصيليا حول إقراص وإقتراض الأسهم "Securities lending and borrowing" وإتفاقيات إعادة الشراء "Repo" وإدارة العمليات المتعلقة بقرارات الجمعيات العمومية "Corporate-Actions" بالاضافة الى برنامج لإدارة الضمان المالي “Collateral management” .

واستكمل العيسى تصريحه إدارة الشركة فخورة بإعلان إنهاء تدريب المجموعة الأولى من الكوادر الوطنية بكل نجاح مؤكدا بإنه تم تسجيل الدفعة الثانية من الكوادر الوطنية في دورة المستوى الأول من أساسيات عمليات الأوراق المالية متمنيا لهم التوفيق والالتحاق بزملائهم ممن تجاوزا المستويين الاول والثاني بكل نجاح.

واختتم العيسى تصريحه مؤكدا بإن إستراتيجية الشركة الخمسية حرصت على الاستثمار في العنصر البشري لذا أصرت إدارة الشركة على الانضمام للمنظمات العالمية للمشاركة الفعالة فيها والتي من شأنها إطلاعنا على أبرز التطورات في أسواق المال وأفضل الممارسات العالمية الأمر الذي دون شك سيلقي بظلاله على رفع مستوى الخدمات المقدمة من الشركة لخدمة المستثمرين والمتداولين في السوق الكويتي.