شركة تابعة ل"أجيليتي" توقع عقد تسهيلات ائتمانية بقيمة 457 مليون دولار

أجيليتي

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:42 21/11/2017 حدث بتاريخ: 11:43 21/11/2017

أفادت شركة (أجيليتي) للمخازن العمومية بأن إحدى شركاتها التابعة لها وهي المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) وقعت عقد تسهيلات ائتمانية بقيمة 457 مليون دولار لمدة سبع سنوات.

وقالت (أجيليتي) في إفصاح على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء إن (الفروانية للتطوير العقاري) كشركة تطوير مشروع ريم مول في أبوظبي وهو المشروع المستثمر فيه من (الأرفاج) العقارية إحدى الشركات التابعة ل(يوباك) وبالمشاركة مع إحدى الشركات التابعة للشركة الوطنية العقارية قد وقعت العقد مع عدد من البنوك الدولية والإقليمية.

وأضافت أن البنوك هي بنك الخليج وبنك أبوظبي التجاري وبنك نور وبنك ستاندرد تشارترد وذلك لتمويل تطوير المشروع موضحة أن التسهيلات لا تكون نافذة قبل الانتهاء من استكمال بعض الإجراءات واستيفاء بعض الشروط المتعلقة بالتسهيلات من قبل كفلاء المشروع الوطنية (يوباك) و(أجيليتي).

وذكرت أنه لا يوجد حاليا أي أثر على المركز المالي للشركة مشيرة إلى أنه سيتم الإفصاح عن أي أثر عند نفاذ عقد التسهيلات بعد استكمال كل الإجراءات.

وأسست (أجيليتي) عام 1979 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسمالها 133.3 مليون دينار كويتي (نحو 435.891 مليون دولار أمريكي).

وتكمن أغراضها في تجهيز وإقامة وإدارة وتأجير المخازن وتخزين البضائع وفقا لنظام الإيداع تحت الإشراف الجمركي داخل المناطق الجمركية أو خارجها.

وأيضا تكمن أغراضها في استغلال الفوائض المالية المتوفرة واستثمارها في محافظ مالية وتأسيس الشركات التي تزاول أعمالا شبيهة أو تعاون الشركة شبيهة أو تعاون الشركة على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج أو شرائها أو إلحاقها بها.

أما (يوباك) فأسست عام 2000 وأدرجت في بورصة الكويت عام 2006 ويبلغ رأسمالها 38.2 مليون دينار (نحو 124.9 مليون دولار).

وتكمن أغراضها في تقديم الخدمات الأرضية للطائرات وعقد اتفاقيات الخدمات الأرضية وخدمة تنظيف الطائرات وتأجير الطائرات وخدمات السياحة والسفر والشحن.

وكذلك تكمن أغراضها في تزويد الطائرات بالماء وإدارة المشاريع وتطوير الأراضي والعقارات واستشارات عقارية تجارة عامة لمواد ومعدات البناء والعقارات وإيجار واستئجار الأراضي والعقارات.