وزارة النقل العراقية: عودة الطائرات الكويتية للهبوط في المطارات العراقية منتصف الشهر المقبل

كتب بواسطة: %s مواقع عراقية المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 23:59 20/11/2017 حدث بتاريخ: 23:59 20/11/2017

اعلن وزير النقل العراقي كاظم فنجان الحمامي، الاثنين، عن عودة الطائرات الكويتية للهبوط في المطارات العراقية "منتصف الشهر المقبل"، فيما اعتبرها خطوة تعبر عن بدء "صفحة جديدة" من العلاقات بين الجانبين.

وقال المكتب الاعلامي لوزير النقل في بيان صحافي، إن "كاظم فنجان الحمامي ألتقى نظيره الكويتي ياسر حسن ابل وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون الاسكان في الكويت، على جانب لقاءات الوفد العراقي الذي يزور الكويت برئاسة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم"، موضحا أنه "جرى التباحث في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمشاريع المستقبلية بين البلدين في ما يخص قطاع النقل".

وقدم الحمامي، حسب البيان، "شكره وامتنانه لحرارة الاستقبال والتفهم الكبير من الجانب الكويتي للمراحل التي يمر بها العراق".

واعلن الحمامي، بعد الاجتماع بالوزير الكويتي، "عودة الطائرات الكويتية للهبوط في المطارات العراقية منتصف الشهر القادم"، مبديا "ارتياحه لهذه الخطوة التي تعبر عن بدء صفحة جديدة من العلاقات بين الجانبين".

من جانبه، أكد الوزير الكويتي ابل "وقف الكويت شعبا وحكومة مع العراق في اعادة الاعمار وفي كل الجوانب"، مباركا "الانتصارات على داعش ودحره".