شركة الخير الوطنية: بيع 8 بالمئة من شركة المال للاستثمار بسعر 43.2 فلس للسهم الواحد

شركة المال للاستثمار

كتب بواسطة: %s المحرر الاقتصادي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:44 16/11/2017 حدث بتاريخ: 13:45 16/11/2017

وافقت شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات الكويتية على العرض المقدم لها لشراء حوالي 25 مليون سهم تمثل 8 في المئة من حصتها في شركة (المال للاستثمار) البالغة نحو 37.6 في المئة.

وقالت شركة (المال للاستثمار) في إفصاح على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الخميس إن عملية البيع المذكورة ستتم وفق القواعد والأنظمة المعمول بها لدى بورصة الكويت وهيئة أسواق المال موضحة أن السعر الابتدائي لافتتاح مزاد البيع بحسب العرض سيكون 43.2 فلس للسهم الواحد.

وكانت (الخير الوطنية) أعلنت صباح اليوم رغبتها في بيع 117 مليون سهما تمثل نحو 37.6 في المئة في شركة (المال للاستثمار) المدرجة في بورصة الكويت موضحة أن فترة البيع ستكون اعتبارا من اليوم حتى 17 ديسمبر المقبل.

وأسست شركة المال للاستثمار عام 1980 وأدرجت في بورصة الكويت عام 2002 برأسمال يبلغ نحو 31 مليون دينار كويتي (نحو 101 مليون دولار أمريكي) وتمارس أنشطة الاستثمار بمختلف أنواعها.