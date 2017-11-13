طيران الجزيرة: استثناء المواطنين المتواجدين حالياً في لبنان من رسوم تغيير الحجز

طائرة تابعة لشركة طيران الجزيرة

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:25 13/11/2017 حدث بتاريخ: 12:28 13/11/2017

في بادرةٍ ليست الأولى من نوعها، أعلنت اليوم شركة طيران الجزيرة عن استثنائها جميع المواطنين، المتواجدين حالياً في لبنان والذين لديهم حجوزات على رحلات الشركة من بيروت إلى الكويت، من رسوم تغيير الحجوزات اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر وحتى إشعارٍ آخر، وذلك نتيجةً للأوضاع الأمنية الحالية في لبنان وتسهيلاً لمغادرتهم الأراضي اللبنانية قبل الموعد المقرر بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة الكويتية في بيروت والجهات المعنية الأخرى.

وأوضحت الشركة في بيانٍ صحفي أنّ تأمين رحلات عودة لجميع المواطنين الذين لديهم حجوزات على رحلات الشركة من بيروت إلى الكويت من أولوياتها وذلك تجاوباً مع بيان وزارة الخارجية الذي يدعو المواطنين الكويتيين المتواجدين في لبنان إلى المغادرة على وجه السرعة.

وتقوم الشركة بتقديم كافة التسهيلات والمعلومات اللازمة للمواطنين عبر مكتبها في بيروت مشيرةً كما أنّ موظفيها على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم والإجابة على استفسارات المواطنين على مدار 24 ساعة. وبيّنت شركة طيران الجزيرة أنّ رحلاتها من وإلى بيروت تسير حسب جدول التشغيل الاعتيادي دون توقّف.