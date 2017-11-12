"زين" تُنظّم حملة التبرع بالدم لموظفيها

موظّفو زين خلال حملة التبرّع بالدم

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 16:51 12/11/2017 حدث بتاريخ: 16:51 12/11/2017

نظّمت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت حملة التبرع بالدم الثانية لموظفيها لهذا العام بمقرّها الرئيسي في الشويخ، وذلك استمراراً لتعاونها الاستراتيجي مع بنك الدم المركزي ومستشفى السلام الدولي.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن هذه الحملة أتت استكمالاً للحملة الأولى التي نظّمتها في شهر أبريل الماضي، والتي هدفت من خلالها إلى رفع حالة الوعي بأهمية التبرع بالدم لإنقاذ حياة الآخرين بشكل عام وبين موظّفيها على وجه الخصوص، وذلك تحت مظلّة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تجاه دعم القطاع الصحّي.

وأوضحت زين أن الحملة قد لاقت إقبالاً إيجابياً كبيراً من قبل موظّفيها الذين توافدوا للمساهمة والتبرّع بالدم على مدار يوم كامل وبتواجد بنك الدم المركزي ومستشفى السلام الدولي، والذين قاموا بتقديم بعض الاستشارات والفحوصات الطبية المجانية للموظفين بالإضافة إلى الإجابة على استفساراتهم المُتعلّقة بالتبرّع بالدم والصحّة العامة وغيرها.

وتفخر الشركة بالإقبال الكبير الذي شهدته هذه الحملة من قبل موظفيها الذين توافدوا للتبرّع بالدم، حيث تُعتبر هذه الحملة جزءاً من سلسلة الأنشطة السنوية التي تنظمها زين لموظفيها لتحفيزهم على العطاء وتشجيعهم للإقبال على الأنشطة النبيلة التي تخدم المجتمع، بالإضافة إلى نشر الثقافة الصحية بينهم بأحدث الوسائل والطرق وإشراكهم فيها على مدار العام.

وأشارت زين إلى أن تبنّيها لمثل هذه المبادرات ما هو إلا ترجمة فعلية لاستراتيجيتها في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة وخاصة في القطاع الصحي، حيث قامت بتكثيف حملاتها في الآونة الأخيرة لنشر الثقافة الصحية في المجتمع بأحدث الوسائل والطرق للوقاية من مختلف الأمراض والتوعية بطرق تفاديها.

وبصفتها شركة الاتصالات الرائدة في الكويت، فإن زين مستمرة في تعزيز جهودها التي تصب في خدمة المجتمع وأفراده من خلال تنظيم ودعم المبادرات الصحية القيمة مثل حملات التبرع بالدم وحملة التوعية بسرطان الثدي وغيرها لتشجيع أفراد المجتمع على الارتقاء بأسلوب حياتهم عن طريق دعم الفعاليات والنشاطات الصحية، وهو ترجمة فعلية لاستراتيجيتها في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وتؤكّد زين على نجاح الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها مع مختلف الجهات المعنية بالقطاع الصحّي في الدولة، ومنها بنك الكويت المركزي للدم ومستشفى السلام الدولي، حيث لن تدّخر الشركة جُهداً للمساهمة في خدمة المجتمع وأفراده من خلال تنظيم ودعم المبادرات الإنسانية القيمة مثل حملات التبرع بالدم لتشجيعهم على الارتقاء بأسلوب حياتهم والمشاركة في النشاطات الرياضية والصحية.