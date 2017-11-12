بورصة الكويت: عدم تقدم مشتري جديد لدخول مزاد بيع 12% من شركة زين
أعلنت بورصة الكويت عن عدم تقدم أي طرف آخر لدخول المزاد المقرر عقده اليوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2017 في تمام الساعة 12:55 ظهرا لبيع 12.063 في المئة من رأس مال شركة الاتصالات المتنقلة (زين).
وقالت البورصة في افصاح على موقعها الإلكتروني أنها ستستكمل إجراءات البيع بين البائع والمشتري الابتدائي حسب ما هو معلن عنه من قبل.
وكانت بورصة الكويت قد أعلنت عن عقد مزاد لبيع 521.975.416 سهم من شركة الاتصالات المتنقلة (زين) الكويتية ما يعادل نسبة 12.063 في المئة من رأس مال الشركة بسعر ابتدائي قدره 781 فلسا كويتيا للسهم الواحد بقيمة اجمالية للصفقة تبلغ 407.6 مليون دينار (نحو 1.3 مليار دولار).