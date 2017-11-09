"البترولية المتكاملة": نسبة التكويت تجاوزت 90%

الرئيس التنفيذي هاشم هاشم مهنئاً أسرة البترولية المتكاملة بمرر عام على التأسيس

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:19 09/11/2017 حدث بتاريخ: 14:19 09/11/2017

أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة هاشم سيد هاشم أن نسبة التكويت في الشركة تجاوزت 90% من إجمالي عدد العاملين بها، معربا عن اعتزازه وسعادته بهذا الإنجاز.

واستعرض هاشم، خلال حديثه في الحفل الذي أقامته الشركة بمبنى الزور2 بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيسها، بعض المحطات الرئيسيّة في تاريخ الشركة.

وتابع "عملية التأسيس لم تكن سهلة فقد استطعنا استكمال اجراءات التأسيس المطلوبة مع مؤسسة البترول الكويتية ووزارتي العدل والتجارة و الصناعة وتأسيس الكيان القانوني بمدة زمنية قصيرة , وكان هذا بحد ذاتيه تحديا كبيراً ثم وضعنا خطة متأنية بشكل تفصيلي وعملي لإدارة الشركة تمتلك أصولا ضخمة، فمجمع الزور النفطي المتكامل يشمل مصفاة الزور التي تعد من أكبر المصافي في المنطقة، ومرافق دائمة لإستيراد الغاز الطبيعي المسال، ومجمع للصناعات البتروكيماوية".

وأضاف: "بدأنا بمجموعة صغيرة من الافراد في بداية مرحلة التأسيس وقمنا بتشكيل الهيكل الاداري والمالي والقانوني ثم حرصنا على استقطاب خيرة الطاقات الشبابية الكويتية من موظفي القطاع النفطي و الشباب حديثي التخرج ".

وأشاد هاشم بفريق العاملين في الشركة قائلاً: ” فريق يعمل بكل حماس وإخلاص، و ما تم انجازه إلى الآن لم يتحقق إلا بروح الفريق الواحد الا أنه لا تزال هناك تحديات أخرى أمام الشركة لكنني على ثقة تامة بفريق العاملين الذي سيتمكن - بتوفيق من الله - من بناء و إدارة أكبر مجمع نفطي في المنطقة .

واختتم حديثه بالقول: "أودّ الإشادة بالتعاون و الدعم اللامحدودين من مؤسسة البترول الكويتية والشركات الزميلة وخاصة شركة البترول الوطنية الكويتية وشركة نفط الكويت ودورهم خلال المرحلة الماضية ”.

وقام هاشم بتدشين الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة على هامش الاحتفال الذي شهد أيضاً تكريم عدد من الشباب الكويتي الذي يعمل بالشركة.

بدوره قال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية محمود أبل "هذا الحفل يدعو للفخر ونتطلع لمزيد من الإنجازات بجهود كل العاملين في الشركة ومساندة مؤسسة البترول الكويتية والشركات الزميلة"، لافتاً إلى أن "مشاريع الشركة ستكون إضافة مهمة للاقتصاد الكويتي، وكلنا في خدمة الكويت".

وتابع "استطاعت البترولية المتكاملة استقطاب خيرة الخبرات في القطاع النفطي ، وستكون هناك فرص عمل أخرى للشباب الكويتي الذي سيتولى دفة الشركة من بعدنا حيث أن الشباب الكويتي هم المستقبل الواعد لدولتنا الحبيبة الكويت وهم من سيكمل مسيرة العطاء والإنجازات“.