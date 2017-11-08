علاوة بيع أسهم خزينة "زين" أعلى من علاوة صفقة "الخير"

شركة زين

كتب بواسطة: %s تامر حماد - القبس المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 23:23 08/11/2017 حدث بتاريخ: 23:23 08/11/2017

ردت مصادر استثمارية على ما يشاع في بعض الاوساط عن فارق سعري بين صفقة زين الاولى الخاصة ببيع اسهم خزينة، والثانية المتعلقة ببيع حصة شركة الخير في مجموعة زين.

وقالت: كان معدل سعر السهم الشهري قبل صفقة بيع أسهم الخزينة نحو 440 فلسا. وبلغ العرض المقدم من الشركة العمانية لشراء أسهم الخرينة 600 فلس اي بعلاوة 36 % فوق المعدل. وحصلت المجموعة على 846 مليون دولار من بيع أسهم الخزينة، وهذا المبلغ عزز الملاءة المالية لمجموعة زين.

ان سعر بيع أسهم الخزينة بـ600 فلس للسهم كان يعادل 7.3 مكرر الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات، ومع مقارنة ذلك مع العمليات المشابهة في أسواق المنطقة، فإنها تعتبر من التقييمات العالية جدا.

ان العرض الذي تقدمت به شركة عمانتل كان ممتازا الى حد كبير بالنسبة لمجموعة زين، حيث كانت المجموعة احتفظت بأسهم الخزينة منذ عام 2008 بمعدل تكلفة بلغ 1.3 دينار للسهم، لكنها وفرت ما يقارب 690 فلساً للسهم كتوزيعات نقدية إجمالية للمساهمين والبالغة 257 مليون دينار. وبالتالي فإن التكلفة الفعلية للسهم تبلغ 610 فلوس، هذا من دون احتساب التأثيرات السلبية الناتجة عن التغيرات في الاسواق الرئيسية للمجموعة مثل العراق والسودان وهي خارجة عن سيطرة الادارة.

بعد بيع أسهم الخزينة ارتفع سعر السهم ليصل الى 550 فلساً، وهو ما حقق استفادة كبيرة للمساهمين بارتفاع القيمة السوقية للمجموعة من 6 مليارات دولار الى أكثر من 7.8 مليارات دولار.

وكررت المصادر ذكر أبرز فوائد صفقة بيع أسهم الخزينة لمجموعة زين وهي:

توفير سيولة نقدية وزيادة حقوق المساهمين بمقدار 255 مليون دينار، وان سعر العرض الذي تقدمت به الشركة العمانية عادل ضعف القيمة الدفترية لسهم زين والذي بلغ 302 فلس كما في 30 يونيو 2017. كما عزز بيع أسهم الخزينة من الملاءة المالية للمجموعة وخفض من التزاماتها.

واضافت المصادر: من المعلوم أن شراء حصة مسيطرة في شركة يتطلب دفع علاوة على سعر السهم. وبالنظر الى عرض شراء الشركة العمانية لحصة شركة الخير، فقد بلغت نسبة العلاوة %30 بناء على سعر بيع أسهم الخزينة بـ600 فلس.

لكن مع الأخذ بعين الاعتبار قيمة النقد الذي تم ضخه للمجموعة والبالغ 846 مليون دولار، فإن القيمة الضمنية سترتفع الى 659 فلساً. ونتيجة لذلك فإن العلاوة على أسعار أسهم الخزينة هي %18.5 فقط.

ومع الأخذ بعين الاعتبار صفقة بيع الأبراج بقيمة 165 مليون دولار والتي تمت بعد اعلان صفقة استحواذ أسهم الخزينة، فإن القيمة الضمنية ترتفع من 659 فلساً الى 671 فلساً، وبالتالي تكون العلاوة %16.4.

لذا فإن العلاوة المدفوعة لأسهم الخزينة والتي تمثل %36 هي أعلى من العلاوة المدفوعة لأسهم شركة الخير والتي تمثل %16.4 فقط.

وبنظرة تحليلية للصفقات التي تم فيها الاستحواذ على حصص مسيطرة في شركات مدرجة والتي تم تنفيذها، سنجد أن عمليات الاستحواذ هذه تمت بعلاوات تتراوح نسبتها من 30 و60%.