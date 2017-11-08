"بورصة الكويت" تضيف مؤشرات الأداء الاقتصادي إلى موقعها الإلكتروني

الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت خالد عبدالرزاق الخالد

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:49 08/11/2017 حدث بتاريخ: 13:49 08/11/2017

في إطار سعيها لترسيخ مبدأ الشفافية وابتكار طرق ووسائل جديدة لخدمة المهتمين بالسوق، أعلنت بورصة الكويت عن إضافة بعض المؤشرات الاقتصادية على موقعها الإلكتروني، والتي تعكس الاقتصاد الكويتي.

وتوفر تلك المؤشرات معلومات حيوية عن البيئة الاقتصادية في الكويت وعلى الأخص بعض القطاعات الرئيسية ليستخدمها المستثمرون والمهتمون في تحليل ودراسة إمكانات الاستثمار الحالية أو المستقبلية واتجاهات الاقتصاد الوطني، وذلك استناداً إلى المعايير الدولية المتعارف عليها.

وتتضمن المؤشرات التي أضيفت أخيراً لموقع بورصة الكويت أسعار النفط الكويتي، وفقاً للأرقام المقدمة من مؤسسة البترول الكويتية، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك منذ عام 2014.

وتشتمل أيضاً على تطور الناتج المحلي الإجمالي منذ العام 2010 وذلك استناداً إلى تقارير الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت.

وفي هذا السياق وتعليقاً منه على إطلاق هذه الخدمة الجديدة، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت خالد عبدالرزاق الخالد: "تضيف بورصة الكويت اليوم ميزة جديدة لموقعها الإلكتروني الذي يتيح لعملائنا وللجمهور الاطلاع على المعلومات الهامة عن أسعار النفط ومؤشر أسعار المستهلك ومؤشر الناتج المحلي الإجمالي، لمساعدتهم على اتخاذ القرارات المالية بشكل أفضل وأكثر وعياً.

وأوضح الخالد أن البورصة تسعى جاهدة لتطوير هذه الخدمة من أجل فتح آفاقاً جديدة للتعاون بشكل جيد مع كيانات ومؤسسات كبيرة مثل مؤسسة البترول الكويتية والإدارة المركزية للإحصاء في الكويت لتوفير ما تتطلبه تلك المؤشرات من مكونات هامة من شأنها خدمة الأوساط المالية والاقتصادية بوجه عام.

وأضاف الخالد: "ستواصل بورصة الكويت العمل وفق نهج شفاف، وتزويد المعنيين ببيانات دقيقة ومحددة لاستخدامها كمصدر موثوق، ويتماشى ذلك مع هدفنا الرئيس المتمثل في تكوين سوق رائدة في المنطقة وتوفير منصة جاذبة للمستثمرين".

الجدير بالذكر أن المؤشرات الاقتصادية والتي أدخلت مؤخراً لموقع بورصة الكويت متوفرة باللغتين العربية والانجليزية ، حيث تحتوي على مجموعة واسعة من المعلومات مثل الرسوم البيانية الجديدة والبيانات الحية والتحديثات الإخبارية لبورصة الكويت.