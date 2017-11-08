"زين" تحصد جائزة "التميّز في إدارة المواهب" في القمّة الحكومية للموارد البشرية في أبوظبي

بورسلي تتسلّم جائزة زين في أبوظبي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:26 08/11/2017 حدث بتاريخ: 12:32 08/11/2017

تصدرت زين أكبر شبكة اتصالات في الكويت قائمة الشركات الخليجية على مستوى إدارة المواهب، بحصدها جائزة "التميّز في إدارة المواهب" على مستوى قطاع الأعمال في الأسواق الخليجية.

وجاء تتويج الشركة بهذه الجائزة الإقليمية خلال فعاليات حفل جوائز الدورة الخامسة للقمة الحكومية للموارد البشرية التي انطلقت أعمالها في أبوظبي مؤخراً، تحت شعار "تحويل أصعب التحديات إلى أكبر الفرص"، بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة وعدد كبير من المديرين التنفيذيين، ورواد قطاع الموارد البشرية، وصنّاع القرار وشخصيات قيادية في القطاعات الحكومية والخاصة.

وقد تناولت أعمال القمة الحكومية للموارد البشرية عدداً من المحاور الرئيسية لطرحها في الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية، وكانت جميعها تتعلق بقطاع الموارد البشرية الحكومية، وقد قدمت الجلسات النقاشية العديد من المقترحات والأفكار التي تتعلق بأنسب آليات العمل لتطوير رأس المال البشري في أسواق المنطقة.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في زين الكويت نوال بورسلي قامت باستلام الجائزة خلال الحفل الذي أقيم في فندق قصر الإمارات، والتي جاءت تقديرا لتميّز الاستراتيجية الداخلية التي تتبناها الشركة في إدارة المواهب، وتقوم من خلالها باستقطاب الكوادر الوطنية الشابة، والاستثمار في صقل مهاراتهم على مختلف المستويات الإدارية.

وتأتي زين في طليعة المؤسسات التي تهتم بإعداد وتأهيل الموارد البشرية الموهوبة، واستثمار فرص العمل المتاحة لها وتطوير مستويات الأداء الوظيفي، حيث تؤمن الشركة بقدرات العناصر الوطنية الشابة، كما أنها تعطي الأولوية للعمالة الوطنية في خططها المستقبلية، وهي في ذلك تتمسك برسالتها الاجتماعية والمسؤولية التي تقع على عاتقها في هذا الاتجاه.

وشاركت نوال بورسلي في إحدى الحلقات النقاشية التي أُقيمت خلال فعاليات القمّة، حيث استعرضت خلال الجلسة النقاشية استراتيجية زين في إدارة المواهب لديها، وأهمية تحقيق التوازن بين الموظّفين وقيادات الشركة على مستوى كافة إدارتها.

وأوضحت بورسلي أن توقّعات صاحب العمل قد تكون مختلفة عما يقدّمه الموظف، وهو الأمر الذي يدفع العاملين في إدارة الموارد البشرية ليحافظوا على التوازن بين الموظفين بالشركة ورؤسائهم في العمل حتى يتم تحفيزهم بشكا أفضل، ولضمان خلق بيئة عمل أكثر انسيابية لهم.

وتمتلك زين سلسلة برامج أعدتها خصيصاً لدعم وصقل مواهب الطاقات الشابة، حيث تعمل باستمرار على تأهيل الكوادر الجديدة من خلال برامج تدريبية متخصصة، وذلك لضمانة رفع مستوى ومهارات هذه العناصر وهو ما ينعكس ايجابيا على مستويات الإنتاجية وآلية العمل، حيث تؤمن الشركة أن هناك علاقة ارتباط قوية بين تحقيق الرؤى والإستراتيجية للشركات والمؤسسات و قدرة هذه المؤسسات على تنمية مواردها البشرية.

وقد أثبتت المواهب الوطنية الشابة أنها قادرة على العمل والإبداع إذا ما أتيحت الفرصة المناسبة لها، خصوصا وأن القطاع الخاص يملك العديد من المقومات التي تحفز أصحاب الطاقات والمهارات، ويأتي توظيف الكوادر الكويتية الواعدة في إطار هذا التوجه العام.

وتدير زين مجموعة من نماذج التدريب التي تتيح تشكيل شخصية العاملين وتوحيد المفاهيمهم لديها، وهو ما يساعد على تطوير الأداء وتحقيق الأهداف التي ترمي إليها، وتبحث زين باستمرار عن كيفية بلورة عناصرها البشرية لتكون أفضل قوة عاملة لدعم المجتمع في المقام الأول ودعم إستراتيجية وخطط الشركة على المدى البعيد.

الجدير بالذكر أن زين تبدي اهتماما كبيرا بالعملية التنموية في الدولة، وذلك إيماناً منها بأن البناء للمستقبل والاستعداد له هو الطريقة المثلى لبناء مجتمعات قوية تتسلح بكافة الأدوات التي تستطيع أن تواجه بها تحديات الحياة المستقبلية، ومن منطلق كونها من كبرى المؤسسات في الدولة، فإنها حريصة على المشاركة وبقوة في مثل هذه الفعاليات، خصوصا التي تركز على الكوادر البشرية الشابة.