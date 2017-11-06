الخطوط القطرية تشتري 9.6 بالمئة من اسهم "كاثي باسيفيك"

الخطوط القطرية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 15:44 06/11/2017 حدث بتاريخ: 15:45 06/11/2017

اشترت الخطوط الجوية القطرية اسهما في شركة "كاثي باسيفيك" التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا، ما يمنح المجموعة القطرية حضورا أكبر في السوق الاسيوية.

وقالت الخطوط القطرية في بيان نشرته على موقعها الاثنين أنها ابرمت اتفاقية لشراء 378,188,000 سهم في الشركة، ما يمثل 9,6 بالمئة من راس المال فيها.

ولم تعلن الخطوط القطرية عن قيمة الصفقة، الا ان وكالة بلومبرغ المالية ذكرت ان القيمة الاجمالية بلغت 662 مليون دولار.

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية في البيان ان "كاثي باسيفيك" تعتبر "واحدة من أقوى شركات الطيران في العالم".

وتاتي الخطوة في ظل العقوبات المفروضة على قطر منذ الخامس من حزيران/يونيو الماضي من قبل السعودية ودولة الامارات والبحرين ومصر.

وفرضت هذه الدول عقوبات على قطر بينها منع طائراتها من عبور مجالاتها الجوية.

وكانت الخطوط القطرية تراجعت عن شراء حصة في "اميركان ايرلاينز" في تموز/يوليو الماضي بعدما اعلنت الشركة الاميركية انهاء الشراكة معها.

ويشار الى ان "كاثي باسيفيك" أعلنت في اب/اغسطس الماضي عن خسائر بقيمة 262 مليون دولار وسط منافسة محتدمة مع شركات طيران اخرى في اسيا.