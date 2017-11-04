شركة علي عبدالوهاب المطوع تحتفل بافتتاح المحل الرئيسي الأول للعلامة التجارية "يوسك" في #الكويت

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 17:19 04/11/2017 حدث بتاريخ: 17:19 04/11/2017

أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية عن إطلاق العلامة التجارية الدنماركية للأثاث والإكسسوارات المنزلية "يوسك" في منطقة الشرق الأوسط، وافتتاح المحل الرئيسي الأول لها في الكويت، وذلك خلال حفل كبير أقيم يوم الأربعاء 1 نوفمبر في معرض شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية للأثاث في الضجيج.

مجموعة "يوسك" هي سلسلة من متاجر التجزئة العالمية المتخصصة في بيع الأثاث والإكسسوارات المنزلية، أفرع الشركة متواجدة في 48 دولة حول العالم من خلال أكثر من 2500 متجراً، يعمل فيهم حوالي 22000 موظف. الشركة في توسع مستمر منذ تأسيسها إذ تفتتح كل عام أكثر من 100 متجر جديد حول العالم.

وفي جو مفعم بالحماس والترقب، تم الكشف خلال حفل افتتاح المحل الرئيسي الأول للعلامة الرائدة "يوسك" في الكويت عن التشكيلة العصرية ذات الجودة العالية من المفروشات الممتدة على مساحة 1100 متر مربع، التي تشمل غرف الجلوس والنوم والطعام والمكاتب وكذلك الاكسسوارات المنزلية، والتي تعكس مستوى عالٍ من الصنعة والحرفية والجودة العالية والمصممة وفق أعلى المعايير العالمية وتُباع بأسعار معقولة. ولتكتمل الأجواء الحماسية استمتع الحاضرون بالموسيقى والهدايا الرمزية والألعاب النارية وغيرها من الفعاليات التي استمرت على مدار يومين.

وقد حضر حفل الافتتاح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، السيد/ فيصل علي المطوع، ومدير "يوسك" الكويت، السيد/ جورج أبو حيدر، ومدير الامتياز في شركة مجموعة "يوسك"، السيد/ فريدريك كروون، ومنسق الامتياز في شركة مجموعة "يوسك"، السيد/ ماغنوس ثورن أنديرسين، وسعادة السفير الفرنسي في الكويت السيد/ كريستيان نخلة، والنائب الأول للسفير الألماني في الكويت، السيد/ وينفريد غورس، إلى جانب حضور ممثلي الوسائل الإعلامية الرائدة.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوّع التجارية السيد/ فيصل علي المطوع: "نشهد اليوم حدثاً بارزاً في تطوير قطاع الأثاث بالتجزئة في الكويت، الذي أصبح موطنا لأحد أكثر العلامات التجارية والأثاث ريادةً في العالم. ومن خلال شراكتنا مع العلامة التجارية "يوسك" للأثاث لتمثيلها في الكويت، فإنّنا نثري تاريخنا الحافل بتزويد عملائنا بأحدث المنتجات عالية الجودة ونساهم في تلبية متطلباتهم وإرضاء طموحاتهم عبر طرح هذه العلامة التجارية ذات الأثاث المصمم وفق أعلى المعايير العالمية. كما نتطلّع إلى أن تحوز منتجات "يوسك" عالية الطلب على رضا واستحسان كل بيت في الكويت."

من جهته قال مدير الامتياز في شركة مجموعة "يوسك"، السيد/ فريدريك كروون: "يسرّنا أن تكون شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية الوكيل الوحيد لنا في الكويت ويشرفّنا الانضمام إليها فهي الممثل التجاري الأجدر في الكويت بهذه الشراكة لضخامة محفظتها من العلامات التجارية الرائدة ولنجاح سجلها التجاري في تقديم أفضل المنتجات على مدى طويل ونيلها ثقة عملائها."

وقد تم افتتاح المحل للزبائن في يوم 2 نوفمبر، وشمل العديد من الأنشطة الترفيهية مثل عرض الفايكنج، وركن مخصص للرسم على وجوه الأطفال، وكشك تصوير بالإضافة إلى موسيقى عصرية قدمها دي جي "إكس" طوال اليوم.

شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية (ش.م.ك.م.) هي إحدى أكبر الشركات التجارية في منطقة الشرق الأوسط، وتمثّل أكثر من أربعين علامة تجارية عالمية في قطاعي الجملة والتجزئة.