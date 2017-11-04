"زين" تحتفل مع عملائها على مدار 10 ساعات متواصلة باطلاق جهاز iPhone X

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 17:10 04/11/2017 حدث بتاريخ: 17:11 04/11/2017

في يوم حافل بالمفآجات وعلى مدار 10 ساعات متواصلة، احتفلت زين أكبر شركة اتصالات في الكويت باطلاق جهاز iPhone X في مجمع الأڤنيوز، وسط مشاركة وإقبال كبير من عملائها.

وتحت عنوان "يا زين العشرة" انطلقت فعاليات الاحتفال بأيقونة شركة Apple الجديدة، التي تمثل النسخة الاحتفالية لها بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق أول جهاز iPhone في الأسواق العالمية الذي أصبح مرادفا لمفهوم الهواتف الذكية منذ ذلك التاريخ، لتشارك الشركة عملائها الشغوفين باقتناء أجهزة Apple، وتكون حاضرة معهم في هذه المناسبة.

وكان عملاء شركة زين على موعد خاص مع جهاز iPhone X خلال هذه الاحتفالية، التي قدمت من خلالها سلسلة من المفآجات والجوائز، التي نالت رضا واستحسان الجمهور، حيث كشفت سنياريوهات فعاليات يوم "يا زين العشرة" عن تفاعل كبير مع السحوبات التي كانت تجريها على مدار اليوم.

وقدمت الشركة في هذه الاحتفالية جهاز iPhone X مع قائمة من العروض والباقات التي تُوائم استخدامات ورغبات عملائها على المستوى الشخصي والمستوى العملي، وهي في ذلك واثقة بأن الجهاز الجديد سوف يمنحهم تجربة اتصالات لا مثيل لها على شبكتها الأكبر في الكويت.

وتتطلع شركة زين على وجه الخصوص على مستوى خدمة العملاء إلى تحقيق هدفها الرئيسي، وهو ما يهمها في المقام الأول، وذلك بتجاوز توقعات وطموحات قاعدة عملائها، حيث تؤمن الشركة أنها كلما كانت عند حسن ظن العميل، كلما قابلت توجهاته ورغباته، وهذا بدوره يجعلها تتخذ خطوات أكثر لتكون عند أقرب نقطة من قاعدة عملائها.

وفي هذا الاتجاه، تسعى زين إلى أن تكون عروضها التسويقية مميزة لعملائها، ليستمتعوا بالتقنيات الحديثة التي توفرها على شبكتها، التي تشهد من وقت إلى آخر مشاريع تطويرية في بنيتها التحتية، وهو ما يضعها دائما في الريادة، وتقديم الأفضل والأحدث في عالم تكنولوجيا الاتصالات لعشاق الهواتف الذكية.

وعكست احتفالية زين بـ " يا زين العشرة " هذا التوجه، حيث شهدت فعالياتها إقبالاً جماهيرياً كثيفاً من قبل عملاء الشركة، ومن مُحبّي أجهزة Apple، حيث قامت الشركة بتنظيم عشرة سحوبات ضخمة بواقع سحب واحد كُل ساعة من الساعة 12 ظُهراً، وحتى الساعة الـ 10 مساءً، وتم تتويج الفائزين بمئات الجوائز القيّمة التي تنوعت في قيمتها ما بين أجهزة ذكية، وأجهزة ترفيهية، وخطوط ذهبية، وغيرها من الهدايا القيمة الأخرى.

واستضافت زين في هذا اليوم المميز نجوم إذاعة نبض الكويت FM 88.8 ، الذين قاموا ببث مباشر وحصري لهذه الفعاليات من فرع زين الرئيسي في "غراند أڤنيو " ولمدة عشر ساعات متواصلة، وقام نجوم " نبض الكويت " بالإعلان عن الفائزين في السحوبات والمسابقات التي نظّمتها الشركة، بالإضافة لبث مجموعة من البرامج الإذاعية المتميزة ومنها "ديوانية الياقوت والأنصاري" وغيرها.

وخصصت الشركة في هذه المناسبة التي تحتفل فيها مع قاعدة عملائها جناحا خاصا لنقل الفعاليات مباشرة على الهواء عبر قناة زين الرسمية على الـ YouTube، حيث قامت بتغطية نجوم فريق إذاعة نبض الكويت FM 88.8، واستضافت مجموعة من الشباب الكويتي المُبدع وحاورتهم حول العديد من المواضيع، منهم فرح الحميضي مؤسسة برنامج تصاميم المُبتكر، وأبطال مُنتخب الكويت الوطني للدراجات المائية عبدالرحمن العمر وحسين دشتي، بالإضافة إلى الفنانة ليلى عبدالله، والفنان يعقوب عبد الله، الذين شاركوا عن تجربتهم مع خدمة iflix التي أطلقتها زين لبث محتوى الفيديو عبر الإنترنت في أسواق الشرق الأوسط عند الطلب.

وسعت شركة زين في هذه الاحتفالية الخاصة إلى دعم وتلبية تطلعات واحتياجات عملائها المختلفة من خلال طرحها لأحدث الخدمات والتقنيات المبتكرة، حيث تحرص الشركة على توفير آخر وأحدث الحلول والخدمات لتحسين تجربة العملاء، كما تعمل على تحسين ورفع استجابة توقّعاتهم وتطلّعاتهم ليتمتعوا بتجربة اتصالات مميزة وفريدة على شبكتها.

يتميّز جهاز iPhone X بتصميم رائع ومُذهل، فهو مصنوع بالكامل من الزُجاج والـ stainless steel، مع شاشة Super Retina HD جميلة تملأ الجهاز بأكمله بمقاس 5.8 إنش، ويحتوي على شريحة A11 Bionic ومُحرّك عصبي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والواقع المُعزز والألعاب والتطبيقات بتقنية 3D.

ويتميّز الجهاز بإمكانية الشحن اللاسلكي وتقنية Face ID الجديدة كُلّياً للتعرف على الوجه، والتي تحمي الجهاز وبيانات المُستخدم وبأعلى درجات الأمان، هذا بالإضافة إلى كاميرا أمامية تعمل بتقنية حديثة TrueDepth للتصوير الـ "سيلفي" بنمط "بورتريه" و"إضاءة بورتريه"، ويمتلك الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل‏ مع عدسة واسعة الزاوية وعدسة مقربة للمسافات، حيث تأتي الكاميرا واسعة الزاوية بفتحة عدسة F/1.8‏، بينما تأتي الكاميرا المقربة للمسافات بفتحة عدسة F/2.4، مع تكبير بصري وتكبير رقمي حتى ×10، مع نمط بورتريه‏ ونمط الإضاءة البورتريه التجريبي، وتثبيت بصري مزدوج للصور، مع عدسة سداسية العناصر، وفلاش True Tone بتكنولوجيا LED رباعية مع التزامن البطيء، وغطاء عدسة من الكريستال الياقوتي، ومستشعر لضبط الإضاءة الخلفية، وفلتر Hybrid للأشعة تحت الحمراء، وضبط تلقائي للعدسة مع Focus Pixels، وضبط العدسة بلمسة واحدة مع Focus Pixels .

كما يشمل الهاتف على وضع Portrait Lighting الجديد المخصص لإنتاج صور احترافية على غرار صور كاميرات DSLR، ودقات تسجيل فيديو وسرعات التقاط جديدة، بما في ذلك التقاط فيديوهات بدقة K 4 بمعدل 60 إطار في الثانية، مما يشكل تطوراً بالمقارنة مع دقة K4 بمعدل 30 إطار في الثانية المتوفرة على آيفون 7 وآيفون 7 بلس.

ويُقدّم جهاز iPhone X ميزة الـ Animoji الجديدة، والتي تقوم بالتقاط حركة أكثر من 50 عضلة مُختلفة في الوجه لتحريك الرموز التعبيرية emoji بشكل ممُتع وفريد من نوعه، ولدى الجهاز كاميرا خلفية تم إعادة تصميمها مع عدستين وتثبيت بصري مزدوج وفلتر ملوّن جديد وبوضوح أعلى، أما الجهة الأمامية والخلفية من الجهاز، فهي مُصممة بالزجاج الأكثر متانة في أي هاتف ذكي على الإطلاق وبلونين رائعين: الفضي والأسود.

وذكرت زين أنها تعمل باستمرار على تطوير كافة خدماتها لتواصل جهودها نحو طرح أحدث الخدمات للمحافظة على المكانة التي وصلت إليها في السوق الكويتي، مؤكدة أنها عند وعدها دائماً بتقديم حلول عملية لأسلوب حياة عملائها سواء على المستوى الشخصي أو العملي.

وأفادت زين أن جهاز iPhone X الجديد متوفر في جميع فروعها وعبر موقعها الرسمي www.kw.zain.com/iPhoneX.