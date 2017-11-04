أجيليتي: 49.2 مليون دينار صافي أرباح التسعة أشهر الأولى بزيادة 13.7% عن العام الماضي

شركة أجيليتي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 15:44 04/11/2017 حدث بتاريخ: 15:44 04/11/2017

أعلنت شركة أجيليتي اليوم السبت تحقيقها 49.2 مليون دينار كويتي (نحو 162 مليون دولار) ارباحا صافية في الأشهر التسعة الاولى من 2017 بربحية قدرها 39.1 فلس للسهم بزيادة نسبتها 13.7 في المئة عن الفترة نفسها من 2016.

وقالت الشركة في بيان صحافي ان الأرباح الصافية للربع الثالث من 2017 بلغت 17.8 مليون دينار (نحو 58.7 مليون دولار) بزيادة نسبتها 714 في المئة مقارنة بالربع الثالث من عام 2016 وبربحية قدرها 14.2 فلس للسهم الواحد.

ونقل البيان عن نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأجيليتي طارق سلطان قوله ان الشركة مازالت على المسار الصحيح لتحقيق هدفها بقيمة 800 مليون دولار أرباحا قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بحلول عام 2020.

واضاف ان مجموعة شركات أجيليتي للبنية التحتية تستمر بدفع أداء المجموعة و"نحن نستثمر بقوة لتعزيز تواجد هذه الشركات في الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا".

وذكر أن أجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة حققت ايضا نموا في خدمات الشحن الجوي والبحري واداء قويا في خدمات التخزين موضحا انه على الرغم من هذا النمو فان سوق الشحن يبقى سوقا صعبا بسبب محدودية سعة الشحن وارتفاع الأسعار التي ماتزال تشكل ضغطا على العوائد.

يذكر ان اجيليتي تعمل في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة وهي شركة مساهمة عامة تقدر ايراداتها السنوية بنحو 1.4 مليار دولار أمريكي ويعمل لديها أكثر من 22000 موظف في 500 مكتب و100 دولة.