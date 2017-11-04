سعد الشويب: خبر القناة العاشرة الاسرائيلية مختلق ومفبرك وملتزم بسياسة الكويت بمقاطعة الكيان الصهيوني

سعد الشويب

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 15:01 04/11/2017 حدث بتاريخ: 15:01 04/11/2017

نفى الرئيس التنفيذي الأسبق لمؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي نقلا عن القناة العاشرة الإسرائيلية عن وجود استثمار كويتي في حقول غاز إسرائيلية ممثلة في شخصه، مؤكدا أن هذا الخبر مختلق ومفبرك.

وقال في تصريح صحفي اليوم أنه لا يوجد "أية مساهمات مالية أو عينية لي أو لأي من أفراد أسرتي بشكل مباشر أو غير مباشر أو تمثيل أية جهة كويتية أو غير كويتية، في أية صناديق أو شركات استثمارية لها علاقة بالاستثمار في مجال الطاقة أو خلافه في إسرائيل أو أية جهة أخرى مرتبطة بالكيان الصهيوني".

وأضاف "أؤكد بشكل قاطع أيضا عدم وجود أية علاقة عمل لي تنفيذية أو إدارية أو المشاركة بعضوية في أى من مجالس إدارات الشركات أو الصناديق الاستثمارية المرتبطة بالاستثمار في إسرائيل".

وبين الشويب "بحكم خبرتي السابقة لدي مشاركة في عضوية مجلس له دور استشاري بحت لصندوق استثماري في مجال الطاقة (كيروجين) مقره هونغ كونغ، ليس من مهامه الموافقة على المشاريع أو الاستثمارات أو اتخاذ القرارات الخاصة بالمشاركات، وتقتصر علاقتي بالصندوق الاستثماري من خلال عضويتي في المجلس المشار إليه، وليس لدينا أية ملكية أو مساهمة مالية فيه أو المشاركة في عضوية أي من المجالس المنبثقة عنه".

وشدد على التزامه "بسياسة وقوانين دولة الكويت بمقاطعه الكيان الصهيوني من منطلق قانوني وشرعي تملية علينا منطلقاتنا الإسلامية والقومية والوطنية".