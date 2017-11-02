"زين" توفّر جهاز iPhone X الجديد كُلّياً

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:52 02/11/2017 حدث بتاريخ: 13:07 02/11/2017

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن توفير جهاز iPhone X الجديد كُلّياً من Apple، والذي يُقدّم بداية لعصرٍ جديد من الهواتف الذكية بتصميم ثوري جديد وبشاشة رائعة تملأ الجهاز، وذلك ابتداءً من 3 نوفمبر 2017.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنّها دائماً ما عوّدت عائلة عملائها التي تُعتبر الأكبر في الكويت على توفير الأحدث والأفضل دائماً في عالم التكنولوجيا، وهي اليوم وفي هذا السياق تقوم بطرح أحدث أجهزة Apple الذي يُقدّم مفهوماً ثورياً في صناعة الأجهزة الذكية، والذي يتميّز بمجموعة من الإمكانيات والمميزات التي لم يسبق لها مثيل.

وقالت إيمان الروضان الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت بهذه المناسبة " إن التزامنا أمام عُملائنا بالاستمرار بتلبية احتياجاتهم هو ما يُعزز ثقة عُملائنا بنا وموقعنا في مركز الريادة الذي تتمتع به زين اليوم".

وأضافت الروضان بقولها " تحرص زين كُل عام على تقديم جهاز iPhoneالجديد مع قائمة من العروض والباقات المرنة التي تُوائم استخدامات ورغبات العملاء، ونحن على ثقة أن جهاز iPhone X الجديد كُلّياً سوف يمنح عُملائنا تجربة اتصالات لا مثيل لها على شبكتنا الأحدث والأكثر تطوّراً ".

ويتميّز جهاز iPhone X بتصميم مُذهل مصنوع بالكامل من الزُجاج والـ stainless steel، مع شاشة Super Retina HD جميلة تملأ الجهاز بأكمله بمقاس 5.8 إنش، ويحتوي على شريحة A11 Bionic ومُحرّك عصبي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والواقع المُعزز والألعاب والتطبيقات بتقنية 3D، ويتميّز الجهاز بإمكانية الشحن اللاسلكي وتقنية Face ID الجديدة كُلّياً للتعرف على الوجه، والتي تحمي الجهاز وبيانات المُستخدم وبأعلى درجات الأمان، هذا بالإضافة إلى كاميرا أمامية بتقنية TrueDepth للتصوير الـ "سيلفي" بنمط "بورتريه" و"إضاءة بورتريه".

ويُقدّم جهاز iPhone X ميزة الـ Animoji الجديدة، والتي تقوم بالتقاط حركة أكثر من 50 عضلة مُختلفة في الوجه لتحريك الرموز التعبيرية emoji بشكل ممُتع وفريد من نوعه، ولدى الجهاز كاميرا خلفية تم إعادة تصميمها مع عدستين وتثبيت بصري مزدوج وفلتر ملوّن جديد وبوضوح أعلى، بالإضافة إلى مُعالج صوّر من تصميم Apple ونمط "بورتريه" و"إضاءة بورتريه" لصور ومقاطع فيديو مُذهلة، أما الجهة الأمامية والخلفية من الجهاز، فهي مُصممة بالزجاج الأكثر متانة في أي هاتف ذكي على الإطلاق وبلونين رائعين: الفضي والأسود.

وأفادت زين أن الجهاز الجديد سيكون متوفراً في جميع فروعها، بالإضافة إلى أنه سيكون متاحاً عبر موقعها الرسمي www.kw.zain.com/iPhoneX.

للمزيد من المعلومات حول iPhone، يرجى زيارة www.Apple.com/iPhone.