طيران الجزيرة تحقق أرباح صافية 9.5 مليون دينار في التسعة الأشهر الأولى

طيران الجزيرة

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:37 31/10/2017 حدث بتاريخ: 14:38 31/10/2017

أعلنت اليوم شركة طيران الجزيرة عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2017، محققةً أرباحاً تشغيليةً بلغت 8.3 مليون دك مرتفعةً بنسبة 37.8% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وأرباحاً صافيةً بلغت 8.2 مليون دك مرتفعةً بنسبة 35.6% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بالرغم من ارتفاع تكاليف الوقود بنسبة 25% خلال هذا العام. وجاء النمو القوي في أرباح الشركة للربع الثاني على التوالي مدفوعاً بتدشين خطوط جديدة، وبزيادة معدّل الإشغال الناتج عن موسم سفر عالي الطلب، والاستثمار في تعزيز وتطوير تجربة السفر، إلى جانب الإدارة الحكيمة والمدروسة للتكاليف.

أبرز النتائج المالية والتشغيلية للربع الثالث من العام 2017:

بلغت الإيرادات التشغيلية 21.9 مليون دك، مرتفعةً بنسبة 16.8% عن الربع الثالث من العام 2016

بلغت الأرباح التشغيلية 8.3 مليون دك، مرتفعةً بنسبة 37.8% عن الربع الثالث من العام 2016

بلغت الأرباح الصافية 8.2 مليون دك، مرتفعةً بنسبة 35.6% عن الربع الثالث من العام 2016

بلغ معدّل إشغال المقاعد 80%، مرتفعاً بنسبة 13.4% عن الربع الثالث من العام 2016

أبرز النتائج المالية والتشغيلية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام 2017:

بلغت الإيرادات التشغيلية 46.0 مليون دك، مرتفعةً بنسبة 5.9% عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2016

بلغت الأرباح التشغيلية 9.5 مليون دك، مرتفعةً بنسبة 0.4% عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2016

بلغت الأرباح الصافية 9.5 مليون دك، منخفضةً بنسبة 20.3% عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2016 (تتضمن الأرباح الصافية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام 2016 أرباحاً غير متكرّرة بقيمة 2.4 مليون دينار كويتي ناتجة عن تحويل احتياطي عملات أجنبية تم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل)

بلغ معدّل إشغال المقاعد 75.5%، مرتفعاً بنسبة 5.5% عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2016

وقال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة، مروان بودي: "لقد استثمرنا خلال العامين الماضيين بشكلٍ كثيفٍ في تنفيذ مشاريع توفر خدمات جديدة تساهم في تعزيز وتطوير تجربة السفر لعملائنا سواءً على الأرض أو في الجو. وها نحن اليوم، نشهد ثمرة استثمارنا في هذه المبادرات من خلال بلوغنا الربع الثاني على التوالي من النمو القوي في أرباح الشركة. كما أنّنا مقبلون على فصلين مثمرين على صعيد شبكة وجهات الشركة، إذ سوف نقوم بتدشين خمس وجهاتٍ جديدةٍ في شهري نوفمبر وديسمبر من هذا العام، بينما نمضي قدماً في إنشاء مبنى ركاب متطور مخصص لركاب شركة طيران الجزيرة في مطار الكويت الدولي على أن يتم إطلاقه في الربع الأول من العام 2018 كما سبق وأعلنا."

وختم بودي كلمته قائلاً: "وفيما يخص توقعاتنا للربع الرابع من العام الحالي، فهي تتماشى مع معدلات الطلب المعتادة في الربع الأخير، آخذين بعين الاعتبار تركّز الطلب على السفر وازدهاره في النصف الثاني من شهر ديسمبر من كل عام."