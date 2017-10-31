مشاريع الكويت تعلن تحقيق أرباح بقيمة 22.3 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017

الرئيس التنفيذي لقطاع البنوك في شركة مشاريع الكويت مسعود حيات

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:08 31/10/2017 حدث بتاريخ: 14:09 31/10/2017

أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) اليوم عن تحقيق صافي ربح بقيمة 22.3 مليون دينار كويتي (74 مليون دولار أمريكي) أو 11.22 فلس للسهم الواحد (3.7 سنت أمريكي) وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بالمقارنة مع ربح بقيمة 40 مليون دينار كويتي (132.4 مليون دولار أمريكي) أو 24.62 فلس للسهم الواحد (8.15 سنت أمريكي) للفترة المقابلة من عام 2016.

وبلغت الأرباح الصافية للشركة خلال الربع الثالث من العام (الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2017) 8.2 مليون دينار كويتي (27.1 مليون دولار أمريكي) بالمقارنة مع ربح بقيمة 12 مليون دينار كويتي (39.7 مليون دولار أمريكي) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ مجموع الأصول المجمعة خلال هذه الفترة 9.7 مليار دينار كويتي (32 مليار دولار أمريكي) بالمقارنة مع 10 مليار دينار كويتي (33 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية عام 2016.

وبمناسبة الإعلان عن هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي لقطاع البنوك في شركة مشاريع الكويت مسعود حيات إن الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 كانت صعبة كما هو متوقع على خلفية سلسلة من التحديات الخارجية التي تواجهها المنطقة والشركة.

وأضاف حيات "استطاعت شركاتنا الرئيسية الاستمرار في التعايش مع بيئة الأعمال الصعبة التي ما تزال تؤثر على أدائنا هذا العام. لقد وفرت لنا السياسات الداخلية الحكيمة التي اتبعناها على مدار السنوات الماضية القدرة على تحقيق النتائج التي توقعناها، وذلك في الوقت الذي نواصل فيه العمل في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة وتوترات جيوسياسية تعصف بالمنطقة. وعلى الرغم من هذه التحديات، فإننا لا نزال على ثقة بأن أداء شركاتنا سيكون متماشياً مع توقعاتنا. وبينما لا نزال متفائلين بحذر فإننا نعتقد أن شركاتنا الرئيسية ستكون أكثر قدرة على تحقيق أداء أفضل في العام المقبل".