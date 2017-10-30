بنك الكويت الوطني – السعودية يفتتح فرعين جديدين في الرياض والدمام

الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:46 30/10/2017 حدث بتاريخ: 14:46 30/10/2017

أعلن بنك الكويت الوطني - السعودية عن حصوله على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ساما (SAMA) على افتتاح فرعين جديدين للبنك في المملكة العربية السعودية في كل من الرياض والدمام إلى جانب فرع البنك الرئيسي العامل حالياً في مدينة جدة.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر "إن حصول الوطني على الموافقة لافتتاح فرعين جديدين في المملكة يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية المتكاملة للبنك والرامية إلى التوسع في المملكة التي تعد أكبر أسواق المنطقة وتقدم فرصاً واعدة وذلك بفضل ما تشهده من استقرار في الأداء الاقتصادي.

وأكد الصقر أن بنك الكويت الوطني يسعى إلى الاستفادة من نمو الاقتصاد السعودي لاسيما مع الدعم الحكومي القوي للاقتصاد وذلك عبر ضخ استثمارات ضخمة في العديد من القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، منها قطاعات: النقل، الإسكان، الطاقة والخدمات المالية. مشيداً في الوقت ذاته بدور معالي وزير المالية ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي لجهودهم في اصدار قرار الموافقة على افتتاح الفرعين الجديدين للبنك في السعودية.

وذكر الصقر أن البنك الوطني يسعى دائماً لتقديم خدمات متطورة تواكب وتناسب طبيعة السوق السعودي، عبر توفير مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية التجارية لعملائه والتي تغطي شريحة واسعة من القطاعات المختلفة كالتمويل التجاري، المقاولات، الشركات، التجزئة والخزانة، كما يستمر البنك في البحث عن الفرص الاستثمارية والتمويلية الجيدة في المملكة.

وأضاف أن بنك الكويت الوطني - السعودية يسعى إلى إقامة شبكة فروع متطورة في السعودية، إذ يتم اختيار مواقع الفروع الجديدة طبقاً لمعايير محددة منها جاذبية المنطقة من حيث الكثافة السكانية وحجم الأعمال المتوقعة وحاجة المنطقة من حيث عدد العملاء من مختلف الشرائح، مع الالتزام بتعليمات الجهات الرقابية بهذا الخصوص.

وأوضح أن البنك سيقوم بتجهيز الفرعين الجديدين بأحدث التقنيات المصرفية لضمان مستوى متميز من الخدمة لعملائه، وذلك عبر تقديم باقة من الخدمات المتميزة، بالإضافة الى تسهيل وصولهم إلى حساباتهم لدى أي فرع من خلال الربط الإلكتروني بين كل فروع البنك.

وأكد على قدرة الوطني في توفير كافة الخدمات المصرفية للشركات في منطقة الخليج بشكل عام والسعودية بشكل خاص والتي تعتبر من أهم الأسواق المستهدفة للبنك لاسيما وأنها من أكبر أسواق المنطقة، مشيراً إلى أن البنك يسعى في الوقت ذاته لتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات السعودية.

وأفاد أن البنك يحتل مكانة مميزة ضمن قائمة البنوك الخليجية تمكنه من تحقيق نمو مستقبلي جيد، حيث يعتبر الوطني من أكبر المجموعات المصرفية التي تتمتع بملائة مالية عالية على مستوى المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت الوطني افتتح أول فرع له بالمملكة العربية السعودية في جدة عام 2006 وذلك في إطار استراتيجيته الهادفة إلى مواكبة واستثمار الروابط الوثيقة بين الكويت والسعودية، وذلك من خلال توفير مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية لخدمة عملاءه في السوق السعودي.

ويضم الوطني - السعودية فريقاً متمرساً من مدراء علاقات العملاء الذين يتمتعون بقدرات كبيرة على صعيد تطوير وتوفير حلول مصرفية معدة وفقاً لاحتياجاتهم ومتطلباتهم. ويشارك في العديد من الصفقات المحلية مستفيداً من الخبرات التي توفرها مجموعة بنك الكويت الوطني في مجال المشاريع والتمويل المشترك.

كما يعمل فرع البنك في جدة بصورة وثيقة مع نظرائه في شبكة فروع الوطني وشركاته التابعة، وذلك لتوفير الدعم لعملائه فيما يتعلق بصفقاتهم العابرة للحدود، بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم الأخرى على صعيد الاستثمارات العالمية.

ويتمتع بنك الكويت الوطني من خلال تواجده بشبكة فروع محلية وعالمية عبر 4 قارات، حيث يمتد التواجد العالمي لبنك الكويت الوطني في العديد من المراكز المالية العالمية في كل من الصين، جينيف، لندن، باريس، نيويورك، سنغافورة، بالإضافة إلى تواجده الإقليمي في لبنان، الأردن، مصر، البحرين، السعودية، العراق، تركيا والامارات.