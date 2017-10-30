"زين" تُشارك في احتفالية يوم الأمم المُتحدة

الشيخ عبدالله الصباح مع مسؤولي زين

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:27 30/10/2017 حدث بتاريخ: 14:27 30/10/2017

شاركت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت في الفعالية التي أُقيمت بمناسبة احتفالية يوم الأمم المُتحدة الذي يوافق الرابع والعشرون من شهر أكتوبر من كل عام، وذلك تحت رعاية معالي النائب الأول لسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تحت شعار "تفعيل الشراكات لتنميةٍ مُستدامة"، وذلك في إطار شراكة زين الاستراتيجية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن الفعالية التي أُقيمت في مبنى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (بيت الأمم المتحدة) في منطقة مبارك العبدالله قد شهدت حضور ممثل معالي وزير الخارجية مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظّمات الدولية السفير ناصر الهين ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة ومديرها العام الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح، بالإضافة إلى مجموعة من شركاء الأمم المتحدة من دولة الكويت من المجتمع المدني والقطاع الخاص وممثلي السلك الدبلوماسي والمنظّمات الدولية والعديد من الشخصيات العامة.

وبينت زين أن مُشاركتها في هذه الفعالية جاءت امتداداً لمذكرة التفاهم التي وقّعتها الشركة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أبريل من العام الماضي 2016، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية لللاجئين، حيث استعرضت الشركة من خلال جناحها الخاص أبرز إسهاماتها في المجالات الإنسانية على مدى السنتين الماضيتين، والتي تضمّنت حملة #زين_مع_اللاجئين، والزيارات الميدانية إلى مخيمات اللاجئين، وحملات التبرّع الإلكتروني، والشراكات الاستراتيجية مع أبرز المنظّمات المحلية والعالمية التي تهتم بشؤون اللاجئين، وغيرها.

وأوضحت الشركة أن الفعالية قد هدفت بشكل رئيسي إلى تسليط الضوء على المساهمات التي تبذلها دولة الكويت نحو بناء شراكات دولية لتنفيذ أجندة العام 2030 لأهداف التنمية المستدامة، والتي تتضمن الدور القيادي لدولة الكويت في مجال العمل الإنساني، وجهود الاستجابة في حالات الكوارث، والتعاون في العمل الإنمائي الدولي، ومساهمة الكويت في أنشطة الأمم المتحدة وغيرها، حيث تخللت الفعالية جلسة نقاشية تحت عنوان "تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال خطة التنمية الوطنية لدولة الكويت"، بالإضافة إلى المعرض الذي شاركت فيه كبرى المنظمات المحلية والعالمية من شركاء الأمم المتحدة ومن ضمنها زين.

وقامت زين في مطلع العام الجاري بإطلاق بوابة إلكترونية رسمية لإتاحة الفرصة لمن يرغب بالتبرع لصالح حملتها الإنسانية #زين_مع_اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي هدفت إلى تحسين الظروف المعيشية لآلاف اللاجئين في المنطقة ممن يعانون حالات وظروف معيشية صعبة مع قرب وصول برد الشتاء القارس، حيث تم جمع التبرعات لتأمين المساعدات النقدية الموسمية والثياب الشتوية، ومواقد التدفئة وغيرها من الأساسيات التي تحتاجها العائلات في موسم الشتاء.

وتهدف مذكرة التعاون التي وقّعتها زين مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى تعزيز التعاون المشترك بين القطاع الخاص والقطاعات الإنسانية، وذلك من خلال دعم عمل المفوضية للحملات التوعوية والقضايا الإنسانية الطارئة المتعلقة باللاجئين من خلال التبرعات عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، بالإضافة لإلقاء الضوء على جهود دولة الكويت كمركز للعمل الإنساني تحت مظلة قيادتها الحكيمة ممثلة بقائد العمل الانساني سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وفي إطار دعمها للاجئين السوريين، قامت زين بجمع أكثر من 10.5 طن من الملابس لصالح اللاجئين السوريين، وذلك خلال حملة التبرّع بالملابس التي نظّمتها بالتعاون مع الجمعية الكويتية للإغاثة والاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت، بالإضافة إلى إرسال فريق تطوعي من موظّفيها إلى لبنان بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، والذي قام بزيارة العديد من المشاريع من ضمنها زيارة مشروع المخابز اللبنانية وزيارة مستشفى دار الزهراء للأطراف الصناعية وزيارة مستشفى أورانج ناسو الحكومي المتخصص في غسيل الكلى وزيارات ميدانية إلى مخيمات اللاجئين وزيارة مشروع محطة المياه ومشروع العزل الحراري إلى جانب توزيع المواد العينية والإغاثية على خمس مخيمات مختلفة.

كما تدعم شركة زين الهيئات الدولية في أعمالها الموجهة لمساعدة اللاجئين في مجالات التعليم، وقد قدمت الشركة سلسلة من المساهمات في هذا الإطار لمساعدتهم في اكتساب المعرفة والمهارات المختلفة، وما من شك أن هذه الزيارة الميدانية فرصة لإطلاق حملة توعوية وتعريفية بواقع حياة اللاجئين، ومدى حاجتهم إلى تأمين مستقبل أفضل لهم.

وتفخر الشركة برصيدها الزاخر من الإسهامات في المجالات الخيرية، حيث تندرج هذه الشراكة من ضمن إسهامات زين في مختلف المجالات الخيرية والإنسانية منذ نشأتها، وهي تعتمد على برامجها للمسؤولية الاجتماعية لتعكس توجهها والتزامها القوي نحو مجالات العمل الخيري.