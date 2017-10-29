البنك التجاري الكويتي: 14.5 مليون دينار صافي الأرباح للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري

رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الكويتي علي الموسى

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:51 29/10/2017 حدث بتاريخ: 14:52 29/10/2017

أعلن البنك التجاري الكويتي عن نتائجه المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2017 ، حيث أوضح علي الموسى رئيس مجلس إدارة البنك أن حجم الموجودات الإجمالية للبنك إرتفع ليبلغ 4,369.8 مليون دينار كويتي كما في نهاية سبتمبر 2017 مقارنة بـ 4,047.0 مليون دينار كويتي كما في نهاية سبتمبر 2016 (زيادة قدرها 322.8 مليون دينار كويتي وبنسبة 8%) ، كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية لتبلغ 110.9 مليون دينار كويتي مقارنة بالإيرادات التشغيلية المحققة في نهاية سبتمبر من عام 2016 والبالغة 104.5مليون دينار كويتي (زيادة قدرها 6.4 مليون دينار كويتي وبنسبة 6.1%).

هذا وبلغ صافي الأرباح التشغيلية قبل المخصصات لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 مبلغ وقدره 75 مليون دينار كويتي وصافي الربح المحقق 14.5 مليون دينار كويتي مقارنة ب 74.5 مليون دينار كويتي و 27.5 مليون دينار كويتي على التوالي كما في نهاية سبتمبر 2016.

وأشار الموسى إلى نمو إيرادات الفوائد بنسبة 9.7% وإيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 7.2% خلال الفترة المنتهية في سبتمبر 2017.

وأعزى الموسى انخفاض الأرباح الصافية للبنك إلى استمراره في سياسته المتحفظة المتمثلة في استخدام الجانب الأكبر من الأرباح التشغيلية في تعزيز قاعدته من المخصصات التحوطية ، حيث بلغت قيمة تلك المخصصات كما في نهاية سبتمبر 2017 مبلغ وقدره 136.3 مليون دينار كويتي وبنسبة تغطية للقروض غير المنتظمة مقدارها 1,117 %.

هذا ، فضلا عن استمرار سياسة البنك بشأن شطب القروض غير المنتظمة، دون التفريط بالحقوق القانونية للبنك، بهدف تنظيف محفظة القروض وتخفيض نسبة القروض غير المنتظمة ، حيث يستمر البنك في الاحتفاظ بنسبة منخفضة من القروض غير المنتظمة والتي بلغت 0.52% كما في نهاية سبتمبر 2017.

كما أشار الموسى إلى المؤشرات المالية القوية الأخرى للبنك كما في نهاية سبتمبر 2017، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة مقدارها 18.71% ، فيما بلغت نسبة الرفع المالي 11.2% ونسبة تغطية السيولة 224% ونسبة صافي التمويل المستقر 113.9% ، وهذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من قبل بنك الكويت المركزي.

واستمر البنك في تحكمه بتكاليفه التشغيلية، حيث بلغت نسبة التكاليف إلى الدخل 32.4% كما في 30 سبتمبر 2017.