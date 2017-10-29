كامكو تحقق 997 ألف دينار ربحا في التسعة أشهر من العام الحالي

الرئيس التنفيذي في شركة كامكو السيد فيصل صرخوه

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:01 29/10/2017 حدث بتاريخ: 11:01 29/10/2017

أعلنت شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك. (عامة)، عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017، حيث سجلت الشركة صافي ربح للمساهمين بلغ 997 ألف دينار كويتي، بربحية سهم بلغت 4.20 فلس للسهم الواحد. في حين بلغت الإيرادات 7.7 مليون دينار كويتي بزيادة نسبتها 38٪ مقارنة بـ 5.6 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2016.

وذكرت الشركة في بيان لها حول النتائج المالية، ان إجمالي حجم الأصول المدارة بلغ ما قيمته 3.3 مليار دينار كويتي (كما في نهاية الربع الثالث من العام)، حيث تمكنت الشركة خلال الفترة الماضية من استقطاب مبالغ جديدة إلى الصناديق الاستثمارية ومحافظ العملاء.

وعلى صعيد متصل، تمكنت الشركة من تعزيز أداء صندوق كامكو الاستثماري، ليتربع على قمة قائمة الصناديق الاستثمارية في الكويت من حيث الأداء محققاً عائداً منذ بداية العام بلغت نسبته %30.88 (كما في 28 سبتمبر 2017)، متخطياً بذلك كافة المؤشرات المعيارية للسوق.

وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، ذكر الرئيس التنفيذي في شركة كامكو السيد فيصل صرخوه، "ان الشركة تركز على تعزيز موقعها التنافسي عبر تنفيذ استراتيجيتها لدعم الأداء التشغيلي، واقتناص فرص استثمارية مدروسة المخاطر والمدرة للدخل بما يؤكد ريادتها".

وعلى صعيد الأداء التشغيلي، أضاف صرخوه، "نستهدف تحقيق التنوع والتوسع في خدماتنا لا سيما فيما يتعلق بالمحافظ الاستثمارية وإطلاق منتجات مبتكرة ومتجددة، مستندين على درايتنا وخبرتنا بالأسواق ومتبعين معايير صارمة للمخاطرة ودراسة العائد على خطط الاستحواذ الذي نقوم به، بما يسهم في دعم مستوى الأداء وتقديم عوائد متنامية للمساهمين والمستثمرين".

وفي معرض تعليقه على أداء الأسواق، أوضح صرخوه أن أسواق المال الخليجية شهدت اداءً مختلطاً منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث، إلا أن الأداء الإيجابي الهامشي للسوق السعودي وسوق دبي، بالإضافة إلى العائد المحقق لبورصة الكويت والبالغ نسبته 13.3٪، ساهما في تعويض الانخفاض في الأسواق الأخرى ودفع الأداء العام في المنطقة الى المنطقة الخضراء. وظل الاتجاه في أسعار النفط متذبذباً بسبب التقلبات المستمرة، إلا أن الجهود التي يبذلها كبار المنتجين لتقنين الإنتاج ساهم في دعم إعادة التوازن الى السوق.