بنك الكويت الوطني يوقع اتفاقية تعاون مع "كفيك"

الفليج والبحر خلال توقيع الاتفاقية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:39 28/10/2017 حدث بتاريخ: 11:39 28/10/2017

في إطار استراتيجية بنك الكويت الوطني الخاصة بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه من خلال التعاون مع كبرى الشركات في الكويت، وقع البنك مؤخراً اتفاقية تعاون مع الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار "كفيك" بحيث يصدر الوطني بموجبها بطاقة مسبقة الدفع للعملاء الحاصلين على قروض مقسطة أو استهلاكية بقيمة القرض من كيفك.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني- الكويت السيد/ صلاح يوسف الفليج "إن الاتفاقية الجديدة تنص على أن يتم إيداع قيمة القرض ( مقسط أو استهلاكي ) الذي يحصل عليه العميل من الشركة في بطاقتة مسبقة الدفع التي يتم إصدارها لصالحه من البنك وتسليمها له.

وأضاف الفليج أن البطاقة المصدرة تتميز بإمكانية استخدامها سواء داخل الكويت أو خارجها، أو من خلال مواقع التسوق الإلكترونية، مشيراً إلى أن الحد الأقصى لما يمكن إيداعه في البطاقة يصل إلى مبلغ 20 ألف دينار كويتي.

وأوضح أن البطاقة المسبقة الدفع تساعد على تلبية احتياجات العملاء الباحثين دوماً عن حلول مصرفية أسهل، كما توفر في الوقت ذاته حماية للعميل لما تقدمه من مستويات عالية من الحماية والأمان.

وثمن الفليج تعاون بنك الكويت الوطني مع الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار في تقديم حلول مصرفية جديدة هي الأولى من نوعها على مستوى الكويت والخليج، مؤكداً أن البنك يسعى دائماً إلى الدخول في شراكات مع الجهات الرائدة في مجالها لتقديم المزيد من الخدمات المصرفيّة التي ترقى إلى مستوى تطلعات العملاء.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار كفيك، السيد/ طارق مشاري البحر" إن هذه البطاقة تعد بمثابة إضافة جديدة لما يقدمه قطاع الخدمات التمويلية في الشركة (TAMWILIA) لعملائه، بحيث تعد الاختيار الذكي الذين يحرصون من خلاله على التحكّم بقيمة مدفوعاتهم بشكل سهل وآمن".

وأضاف البحر أن تعاون "كفيك" مع "الوطني" يهدف أولاً إلى الارتقاء بتجربة العملاء عبر الاستمرار بتقديم حلول مبتكرة ورائدة في مجال الخدمات المصرفيّة، ويأتي ذلك حرصاً من الشركة على توعية عملاءها بالأدوات المصرفية التي يمكن من خلالها رفع مستويات الأمان.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت الوطني يسعى جاهداً للارتقاء بمجموعة الخدمات والحلول نحو آفاق جديدة لا تخلو من التميز والابتكار هادفاً إلى تلبية متطلبات عملائه بما يواكب التطور في مجال الخدمات المصرفية ويناسب أسلوب حياتهم بمنتهى المرونة التي تجسد بدورها مكانة البنك الرائدة في إطلاق أكثر الحلول ابتكاراً على المستويين المحلي والإقليمي.

وتمنح بطاقة الوطني مسبقة الدفع مستخدميها مجموعة متكاملة من الخدمات التي تلبي جميع احتياجاتهم لمزيد من الراحة والسهولة من خلال فروعه الرئيسية في دولة الكويت بجانب العديد من المدن والدول ومنها لندن، نيويورك، فرنسا، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الأردن، لبنان، مصر، السعودية، وغيرها، حيث يمكن للعملاء الاستعانة بخدمات البنك من خلال أي من فروعه داخل أو خارج دولة الكويت أو عن طريق خدمة العملاء الهاتفية والتي يقدمها موظفي خدمة العملاء على مدار الساعة.

وتعتبر بطاقات الوطني مسبقة الدفع الوسيلة الأكثر أماناً وسهولة لسداد قيمة المشتريات. وللمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بخدمة الوطني الهاتفية على الرقم 1801801 أو زيارة الموقع الإلكتروني nbk.com.

كما وتواصل الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار سعيها الدؤوب لتقديم خدمات راقية وحلول ومنتجات مبتكرة تلائم احتياجات العملاء، وذلك عبر طرح منتجات إضافية أخرى خلال الفترة القادمة. هذا وثمنت الشركة تعاونها مع بنك الكويت الوطني البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية على مستوى الكويت والمنطقة، مشيرة إلى أن العلاقة مع الوطني هي امتياز للشـركة وعملائها على حد سواء.