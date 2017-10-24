"زين" تُشارك في افتتاح "تمكين الشباب" السادس

الروضان مكرّماً زين ممثلة بالمدير التنفيذي للعلاقات والاتصالات وليد الخشتي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:36 24/10/2017 حدث بتاريخ: 13:36 24/10/2017

شاركت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت في حفل افتتاح المشروع الوطني الأكاديمي " تمكين الشباب " بنسخته السادسة في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وذلك ضمن شراكتها الاستراتيجية للمؤتمر للسنة السادسة على التوالي تحت رعاية سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها شاركت في حفل الافتتاح الذي شهد حضور ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد معالي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان والرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت إيمان الروضان والرئيس التنفيذي للأعمال والحلول في زين الكويت حمد المرزوق، إلى جانب مجموعة من القيادات التنفيذية المحلّية من القطاعين الخاص والعام.

وبينت زين أن حفل الافتتاح قد شهد عقد مجموعة من الحلقات النقاشية تضمّنت حلقة بعنوان ‎"فرص المبادرين في القطاع الخاص"، والتي شارك فيها كل من‎ بدر الساير مدير أعمال المجموعة وعضو مجلس إدارة مجموعة الساير، وحمد المرزوق الرئيس التنفيذي للأعمال والحلول في زين الكويت، و‎حمد الخرجي الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات في بيت التمويل الكويتي.

وأوضحت الشركة أن شراكتها الاستراتيجية لهذه المبادرة الأكاديمية منذ تأسيسها قبل ست سنوات نبعت من إيمانها بضرورة تشجيع المبادرات التي تهدف بشكل أساسي إلى تنمية الجوانب الإبداعية لدى الشباب الكويتي الذي يشكّل الفئة الأكثر حيوية في المجتمع، حيث يعتبر مؤتمر تمكين الشباب واحداً من أكبر المبادرات الأكاديمية التي تعنى بالشباب على مستوى الكويت بل وعلى مستوى الخليج العربي، ويتميز عاماً بعد عام باستضافة نخبة من الرواد والمفكرين من المستويين المحلي والعالمي في مجالات إدارة الأعمال والاقتصاد والإعلام الاجتماعي وغيرها، والكثير منهم هم من مؤسسي كبرى الشركات العالمية وقياديي المؤسسات المحلية الأكثر نجاحاً والشخصيات الأكثر تأثيراً في الإعلام الحديث، والذين يحضرون حصرياً لمشاركة خبراتهم ورؤيتهم مع الشباب الكويتي الذي يتشوق لمقابلتهم.

يذكر أن مؤتمر " تمكين الشباب " بنسخته السادسة يقدّم محتوى غني للدورات التدريبية وورش العمل التي يلقيها أبرز المحاضرين والخبراء والمستثمرين العالميين من ضمنهم باتريك بيتشيت نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي السابق لشركة Google، ومايك تاترسفيلد رئيس مجلس إدارة Caribou Coffee، وسايمون آينسل نائب الرئيس التنفيذي السابق لشركة نوكيا، وسام تشامبرلين الرئيس التنفيذي للخدمات التشغيلية في مطاعم Five Guys، وفيكتوريا غريس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Colle Capital، إلى جانب مجموعة من القيادات المحلية المتميزة.

ويهدف مؤتمر " تمكين الشباب " بشكل أساسي إلى إتاحة الفرصة للشباب للالتقاء مع أبرز الشخصيات العالمية من الأكاديميين وصانعي أبرز العلامات التجارية حول العالم والشخصيات المحلية البارزة في مجالات الاقتصاد والتنمية والصناعة وغيرها، هذا بالإضافة إلى فتح باب العمل التطوعي الجاد أمام أكثر من 200 متطوعاً ومتطوعة من الشباب الكويتي لصقل مهاراتهم في بيئة عمل احترافية.

وأكدت زين أنها تحرص على ترسيخ التزاماتها اتجاه برامج المسؤولية الاجتماعية والاستدامة لقطاع الشباب، حيث تؤكد الشركة من خلال رعايتها لمؤتمر تمكين الشباب على تشجعيها المستمر للمؤسسات والجهات المهتمة بمجالات التنمية المستدامة التي تصب في صالح الشباب الكويتي.