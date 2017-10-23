هيئة الشراكة الكويتية: تأهيل خمسة شركات وتحالفات لطرح مشروع المدن العمالية

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:50 23/10/2017 حدث بتاريخ: 14:50 23/10/2017

أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية اليوم الاثنين تأهيل 5 شركات وتحالفات للمشاركة في مرحلة طرح مشروع المدن العمالية بجنوب الجهراء وذلك بالتعاون مع بلدية الكويت.

وقالت الهيئة في بيان صحفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنها كانت قد دعت الى تأهيل الشركات والتحالفات لمشروع المدن العمالية في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بعددها رقم 1340 في 14 مايو الماضي.

وأوضحت أنه بعد تقييم طلبات التأهيل المقدمة من الشركات والتحالفات تمت الموافقة على مشاركة خمس منها في المرحلة التالية للطرح وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية لمشروع المدن العمالية.

وأضافت أن الشركات والتحالفات المؤهلة هي الشركة الوطنية العقارية وتحالف بقيادة شركة (أجيليتي للمخازن العمومية ومجموعة الصناعات الوطنية) وتحالف بقيادة (شركة المزايا القابضة وشركة طارق الغانم) وشركة العقارات المتحدة وتحالف بقيادة الشركة الصينية العامة للهندسة الانشائية (سي.اس.سي.ايه.سي) وشركة فؤاد الغانم وأولاده والمركز المالي الكويتي.

وأفادت بأن مشروع المدن العمالية يهدف إلى تقليص وجود العمال في مناطق سكن العائلات وتحسين المستوى المعيشي للعمالة ذات الدخل المحدود عن طريق تقديم السكن الملائم بأسعار معقولة بقدرة استيعابية تصل إلى عشرين ألف عامل.