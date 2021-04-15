    18 يونيو، 2021

    ألمانيا تسمح بدخول المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي شرط الحصول على اللقاح

    قالت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الخميس إنها ستسمح بدخول القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 25 يونيو حزيران شريطة…
    18 يونيو، 2021

    غارات على غزة ردّاً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع

    أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي أنّه شنّ ليل الخميس-الجمعة غارات جوّية على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة ردّاً على بالونات…
    18 يونيو، 2021

    كأس أوروبا: بلجيكا وهولندا تلحقان بإيطاليا إلى ثمن النهائي وأوكرانيا تنعش آمالها

    لحق المنتخبان البلجيكي والهولندي بنظيرهما الإيطالي إلى الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس أوروبا في كرة القدم، بفوز الأول على مضيفه…
    17 يونيو، 2021

    الأركان الأمريكية: الحرب غير المباشرة بين إيران وجيرانها تهدد باضطراب أوسع

    قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية مارك ميلي إن الصراع في الحرب غير المباشرة بين إيران وجيرانها يهدد بدفع الشرق الأوسط…
    17 يونيو، 2021

    البيت الأبيض: بايدن “تحدى بوتين بشكل مباشر بشأن العديد من القضايا”

    صرح مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جيك ساليفان، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن “تحدى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشكل مباشر…
    17 يونيو، 2021

    لافروف يدعو بريطانيا إلى “إزالة الأنقاض” في العلاقات مع موسكو

    دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لندن في حديث مع نظيره البريطاني دومينيك راب، إلى “إزالة الأنقاض” في العلاقات بين…
    17 يونيو، 2021

    السفارة الأمريكية في كابل تغلق أبوابها إثر ارتفاع إصابات كورونا الحاد بين موظفيها

    أغلقت السفارة الأمريكية لدى أفغانستان أبوابها بشكل شبه كامل الخميس، بسبب الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا بين موظفيها.…
    17 يونيو، 2021

    ساليفان: بايدن وأردوغان بحثا قضية الـ”إس 400″ دون التوصل إلى أي حل

    أعلن مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جيك ساليفان أن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والتركي رجب طيب أردوغان، بحثا قضية صواريخ…

    الكويت

    مجلس الامة

    الشرق الاوسط

    العالم

    تعليم

    رياضة

    ثقافة وفنون

    علوم وتكنولوجيا

    صحة

    مرئيات

    يوتوب

      24 أبريل، 2021

      كويت نيوز

      كاركتير

      الاخبار فور وصولها

      زر الذهاب إلى الأعلى