قالت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الخميس إنها ستسمح بدخول القادمين من خارج…
أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي أنّه شنّ ليل الخميس-الجمعة غارات جوّية على مواقع…
لحق المنتخبان البلجيكي والهولندي بنظيرهما الإيطالي إلى الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس…
قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية مارك ميلي إن الصراع في الحرب غير…
صرح مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جيك ساليفان، بأن الرئيس الأمريكي جو…
دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لندن في حديث مع نظيره البريطاني…
أغلقت السفارة الأمريكية لدى أفغانستان أبوابها بشكل شبه كامل الخميس، بسبب الارتفاع…
أعلن مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جيك ساليفان أن الرئيسين الأمريكي جو…
قررت الحكومة اليابانية إنهاء حالة الطوارئ في طوكيو وأوساكا وسبع مناطق أخرى…