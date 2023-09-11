الزعيم الكوري الشمالي غادر بيونغ يانغ بالقطار الأحد متوجها إلى روسيا

الزعيم الكوري الشمالي غادر بيونغ يانغ بالقطار الأحد متوجها إلى روسيا

12 سبتمبر، 2023
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غادر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بيونغ يانغ الأحد في قطار متوجها إلى روسيا حيث من المقرر أن يجتمع مع الرئيس فلاديمير بوتين، وفق ما أفادت وسيلة إعلام رسمية في وقت مبكر الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم “غادر بالقطار بعد ظهر الأحد لزيارة روسيا الاتحادية”.

ويعتقد الخبراء أن الاجتماع المرتقب في مدينة فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي، قد يركز على صفقة أسلحة فيما يعتقد أن بوتين يسعى للحصول على أسلحة من كوريا الشمالية للحرب الذي يشنّها في أوكرانيا.

المصدر
أ ف ب
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12 سبتمبر، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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