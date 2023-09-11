الصواريخ التكتيكية العسكرية (أتاكمز)

أمريكا بصدد الموافقة على إمداد أوكرانيا بصواريخ مسلحة بقنابل عنقودية

11 سبتمبر، 2023
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ذكر أربعة مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بصدد الموافقة على إمداد أوكرانيا بشحنة صواريخ بعيدة المدى مسلحة بقنابل عنقودية، مما يمكن كييف من إلحاق أضرار كبيرة في عمق الأراضي التي تحتلها روسيا.

وقال ثلاثة مسؤولين إنه بعد نجاح الذخائر العنقودية في قذائف المدفعية عيار 155 ملليمترا في الشهور القليلة الماضية، فإن الولايات المتحدة تدرس تزويد كييف إما بأنظمة الصواريخ التكتيكية العسكرية (أتاكمز)، التي يمكنها التحليق لما يصل إلى 306 كيلومترات، أو أنظمة الصواريخ المتعددة الموجهة التي يصل مداها إلى نحو 70 كيلومترا والمحملة بقنابل عنقودية، أو كليهما.

المصدر
رويترز
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11 سبتمبر، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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