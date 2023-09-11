من الفيضانات في ليبيا

قطر تعلن إرسال مساعدات عاجلة إلى المناطق المتأثرة بالفيضانات في ليبيا

11 سبتمبر، 2023
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أعلنت قطر اليوم الاثنين إرسال مساعدات عاجلة إلى المناطق المتأثرة بالفيضانات والسيول بسب العاصفة (دانيال) التي ضربت شرق ليبيا لا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية إضافة إلى بنغازي حيث تم إعلان حظر تجول وإغلاق للمدارس عدة أيام.

وذكرت وكالة الانباء القطرية (قنا) أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وجه بإرسال مساعدات عاجلة إلى المناطق المتأثرة بالفيضانات والسيول في شرق ليبيا.

وكانت ليبيا قد أعلنت في وقت سابق اليوم الحداد مدة ثلاثة أيام على ضحايا السيول والفيضانات التي تعرضت لها المنطقة الشرقية من البلاد خلال الأيام الماضية والتي راح ضحيتها نحو 150 قتيلا على الأقل.

المصدر
وكالات
الوسوم
11 سبتمبر، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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