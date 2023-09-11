“الشؤون”: حريصون على تبادل الخبرات مع كافة الدول والمنظمات لتمكين المرأة

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز المطيري اليوم الاثنين حرص الوزارة على تبادل الخبرات مع كافة الدول والمنظمات بشأن تمكين المرأة ومناقشة كافة التحديات التي تواجهها النساء.

جاء ذلك في تصريح صحفي للمطيري عقب الاجتماع الخاص الذي عقد بين قيادات الوزارة وعدد من ممثلي القطاع الخاص مع الخبير العالمي (جون جراي) استعدادا لمؤتمر تمكين قيادة المرأة الذي سيعقد غدا الثلاثاء بفندق الجميرة تحت رعاية وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح.

وأكد المطيري الاستمرار في الخطوات نحو بناء مجتمع متوازن ومترابط قائم على احترام حقوق المرأة وتعزيز دورها في بناء نهضة البلاد ومستقبلها والعمل على تمكينها في مختلف الميادين.

وبين أن تلك الخطوات من شأنها تعزيز ثقافة التشارك والمساواة في الحقوق والواجبات وفق المادة (29) من الدستور الكويتي والتي تنص على أن “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين”.

من جانبه أوضح رئيس الموارد البشرية في مجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) زياد العمر في تصريح مماثل أن (بيتك) يملك قاعدة متينة وبيئة صحية تمكن الموظفات من تنمية وتطوير مهاراتهن القيادية وأسفر ذلك عن تولي 55 موظفة لمناصب في الإدارة العليا والمتوسطة.

وأضاف العمر أن نسبة تمثيل المرأة في فروع (بيتك) بلغت حوالي 35 بالمئة كما تم أخيرا توقيع اتفاقية (مبادئ تمكين المرأة) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تأكيدا على اهتمام (بيتك) بالمرأة.

من جهتها أكدت نائب مدير عام المنتجات والخدمات المصرفية في (بيتك) نهال المسلم في تصريح مماثل أهمية دعم المرأة وتمكينها وإتاحة المجال لها للقيادة وصنع القرار مع عدم إغفال أن هذا العنوان هو جزء بسيط من عمل كبير يجب أن تبذله كل امرأة لكي تحقق التمكين بعطائها.

من جهته ثمن الرئيس التنفيذي لشركة (الجاز افنتس) المستضيفة للدكتور (جون جراي) ضمن فعاليات نادي المعرفة محمد الابراهيم في تصريح مماثل دور واهتمام وزارة الشؤون الاجتماعية وحرصها على تمكين قيادة المرأة والتطوير من مهارات القياديين في مؤسسات الدولة على مستوى القطاعين العام والخاص.

وأشاد الابراهيم كذلك بحرص الوزارة على الاستفادة من الخبراء العالميين وتنسيق هذا الاجتماع لمناقشة أفضل سبل تمكين قيادة المرأة مع الخبير العالمي الدكتور جون جراي.

وأكد أن (الجاز افنتس) تدعم جميع الجهود والمبادرات الحكومية التي من شأنها تطوير مستوى القياديين والموظفين بشكل عام مبينا أن الشركة تضع فعاليات وخبراء نادي المعرفة تحت تصرف الحكومة للاستفادة القصوى من تواجدهم في البلاد أثناء زيارتهم.

ويناقش مؤتمر تمكين قيادة المرأة التدرج الوظيفي للمرأة والخطط والاستراتيجيات ورصد المؤشرات الهامة في تنمية وتمكين المرأة والتعامل مع هذه المؤشرات والاستفادة منها بما يخدم وزارة الشؤون الاجتماعية ويحسن من الخدمات التي تقدمها الوزارة وصولا إلى إقرار سياسة وطنية لتمكين المرأة في دولة الكويت.

ويعد نادي المعرفة الذي تنظمه (الجاز افنتس) مركزا لتجمع القادة والمديرين وهو عبارة عن سلسلة من المحاضرات وورش العمل والمؤتمرات يقدمها خبراء عالميون ويتم اختيار هذه الموضوعات بعد دراسة متعمقة للسوق الكويتي للتعرف على المهارات المطلوبة لتنمية سوق العمل الكويتي وإدراجها ضمن برنامج عمل النادي.

ومن أبرز المحاضرين في هذا النادي لورانس هارفي الذي سيحاضر عن فهم التحيز اللاواعي وإدارته ومؤلف كتاب (النساء من الزهرة والرجال من المريخ) والمحاضر العالمي جون جراي الذي تم ترجمة كتبه إلى 45 لغة في 100 دولة ولا تزال من أكثر الكتب مبيعا إذ سيتحدث عن تمكين قيادة المرأة إضافة إلى خبير التحول في القيادة الرقمية (وارين نايت) وغيرهم من الخبراء العالميين الذي سيقدمون للحضور تجربتهم في مجالات متعددة.