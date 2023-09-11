الكويت تحرز أربع ميداليات في بطولة بيروت المفتوحة للتايكوندو

حصد المنتخب الكويتي للتايكوندو عن فئة الاشبال اليوم الاثنين ميداليتين فضيتين وميداليتين برونزيتين في انطلاق (دورة بيروت المفتوحة السنوية الخامسة) للتايكوندو.

وانتزع اللاعب خليل المرزوق تحت طول 164 سم الميدالية الفضية بعد فوزه على لاعب من العراق وخسارته بالمنافسة على الذهبية أمام اللاعب اللبناني أنطوني نوفل.

كما استطاع اللاعب علي الدشتي تحت طول 152 سم إحراز الميدالية الفضية بعد فوزه على لاعب لبناني وخسارته الذهبية أمام الاردني همام العدوان.

وتمكن اللاعب أحمد العلي تحت طول 164 سم من تحقيق البرونزية بفوزه على لاعب من المنتخب اللبناني ليخسر باللعب على الفضية أمام لاعب آخر من المنتخب اللبناني ايضا.

بدوره أحرز يوسف الشمري تحت طول 176 سم الميدالية البرونزية بفوزه على لاعب من لبنان وخسارته بالمنافسة على الفضية أمام لاعب من مصر.

وقال رئيس وفد اللاعبين للاشبال مساعد أمين سر الاتحاد الكويتي للتايكوندو ناصر العدواني لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن اللاعبين الاربعة استطاعوا تحقيق نتائج جيدة بعد “منافسة قوية”.

واضاف العدواني ان الاتحاد يحرص على انخراط اللاعبين في اكبر عدد ممكن من البطولات واكتسابهم ما أمكن من الخبرات التي تؤهلهم في المستقبل للمشاركة بالبطولات الاسيوية والعالمية.

ومن جهته قال المدير الفني في الاتحاد الكويتي للتايكوندو فرج الفضل ل(كونا) ان بطولة بيروت المفتوحة مهمة للاعبين كونها “مصنفة دوليا” وتمكن اللاعبين من تجميع اكبر عدد من النقاط.

وأضاف أن كل لاعب يحقق إحراز ميدالية ذهبية يحصل على 10 نقاط تساعده في التصنيف للاولمبياد المقبلة في العام 2027 (لم يتم تحديد مكان إقامتها بعد).

واعرب عن سعادته بالأداء الممتاز للاعبين الذين انخرطوا في فترتي تدريب صباحية ومسائية بقيادة المدربين وليد المرشاد ومنيف الديحاني.

وقال الفضل ان هذا التدريب “رفع من مستواهم والدليل تحقيق أربع ميداليات” في اليوم الاول.

وينظم الاتحاد اللبناني للتايكوندو بطولة بيروت من 11 الى 13 سبتمبر في مجمع (نهاد نوفل) في منطقة (ذوق مكايل) شمال العاصمة بيروت.