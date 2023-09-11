مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقــد مجلـــس الــــوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الأثنين 11 /9 /2023 في قصر السيف برئاسة معالي الشيخ/ طلال خالد الأحمـد الصـباح ـ رئيس مجلـس الـوزراء بالنيابة ووزير الداخلية ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة / عيسى أحمد الكندري بما يلي :

اطلــع مجلــس الـوزراء في مستهـل اجتماعــه علــى كتـاب ديـوان الخدمـة المدنيـة بشـأن عطـلة المولـد النبـوي الشريـف لعـام 1445 هـ ، وقـرر مجلس الوزراء الموافقة علـى أن يكـون يـوم الخمـيس الموافق 28 /9 /2023 عطلة رسمية تعطل فيه جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية ، أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة .

وفي إطار اهتمام الحكومة بتطوير المشاريع التنموية في دولة الكويت أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة التنسيقية لتعزيز الإيرادات غير النفطية بشأن مشروع ميناء مبارك الكبير ، وقرر مجلس الوزراء تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار باستكمال العمل في شأن مشروع ميناء مبارك الكبير ، مؤكداً على ضرورة سرعة المضي في استكمال الإجراءات اللازمة لإنجاز هذا المشروع .

كما ناقش مجلس الوزراء التوصيات الواردة بلجنة الشئون القانونية ، وقرر الموافقة على مشروع مرسوم بإنشاء كلية الإطفاء ، ورفعه لسمو نائب الأمير حفظه الله .