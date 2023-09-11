يوروبول تعلن عن مصادرة 4.1 مليار يورو في عمليات مكافحة الجريمة المنظمة بالاتحاد الأوروبي

يوروبول تعلن عن مصادرة 4.1 مليار يورو في عمليات مكافحة الجريمة المنظمة بالاتحاد الأوروبي

صادر محققون أوروبيون مليارات اليوروهات خلال مكافحتهم للجريمة المنظمة ، ولكن هذا يعد جزءا بسيطا من أرباح تلك المنظمات الإجرامية، حسبما أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) اليوم الاثنين.

وكشف تقرير “يوروبول” إنه تم مصادرة نحو 4.1 مليار يورو (4.2 مليار دولار) في شكل أصول بالاتحاد الأوروبي خلال عامي 2020 و2021.

وأفادت الوكالة بأن حجم العائدات المضبوطة لا يزال منخفضا للغاية نظرا لأنه لا يمثل سوى أقل من 2% من العائدات السنوية المقدرة من الجريمة المنظمة.

وقالت المديرة التنفيذية لليوروبول كاثرين دي بول، : “تمكنت الجريمة المنظمة من بناء اقتصاد إجرامي عالمي مواز فيما يتعلق بغسل الأموال والتحويلات المالية غير المشروعة والفساد”.

وأضافت: “في ظل التكنولوجيا الحديثة ، قاموا بتنويع طريقة عملهم للتهرب من كشفهم”.

وأوضحت أن ما يصل إلى 70% من الشبكات الإجرامية تستخدم أشكالا مختلفة من غسل الأموال لتمويل أنشطتها ، و 80% منها تسيء استخدام الهياكل التجارية القانونية من أجل الجريمة.

ودعت يلفا يوهانسون، مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، دول التكتل إلى زيادة التعاون على صعيد مكافحة الجريمة المنظمة.

وقالت: ” يمكن تحقيق نتائج رائعة ، إذا عملت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي معا بشكل أوثق في هذه المعركة “.