رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي

عدم اكتمال النصاب لجلسة مجلس الوزراء للبناني بشأن النزوح السوري

11 سبتمبر، 2023
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عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، عن أسفه اليوم الاثنين لتغيب عدد من الوزراء عن جلسة لمجلس الوزراء كانت مخصصة لبحث قضية النزوح السوري، ما أفقدها النصاب، مطالبا باتخاذ موقف وطني جامع حول ملف مقاربة ملف النزوح السوري المستجد عبر نقاط العبور غير الشرعية.

وحضر إلى السرايا الحكومي، بحسب بيان المكتب الإعلامي لميقاتي، نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، و13 وزيراً.

وجاء في البيان: “لم ينعقد النصاب القانوني لجلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة قبل ظهر اليوم في السرايا لبحث ملف النزوح السوري الى لبنان.”

بلغ عدد النازحين السوريين في لبنان حوالي مليوني نازح. ويطالب لبنان بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة.

المصدر
د ب أ
الوسوم
11 سبتمبر، 2023
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