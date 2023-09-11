الكرملين: كيم جونغ أون سيزور روسيا “في الأيام المقبلة”

الكرملين: كيم جونغ أون سيزور روسيا “في الأيام المقبلة”

أعلنت الرئاسة الروسية الاثنين أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيجري زيارة إلى روسيا “في الأيام المقبلة” بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في بيونغ يانغ أن كيم سيعقد اجتماع قمة مع بوتين خلال الزيارة.

وقال الكرملين في بيان إن زعيم جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية كيم جونغ أون سيجري “بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، “زيارة رسمية للاتحاد الروسي في الأيام المقبلة”.

وكانت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء قد ذكرت في وقت سابق أن قطار كيم غادر على ما يبدو كوريا الشمالية متوجها إلى روسيا، وذلك نقلا عن مسؤول لم تسمه.

وروسيا الحليف التاريخي لبيونغ يانغ، داعم أساسي للدولة المعزولة منذ عقود وتعود العلاقات بينهما إلى تأسيس كوريا الشمالية قبل 75 عاما.

وأشاد بوتين في تموز/يوليو بـ”دعم (بيونغ يانغ) الراسخ للعمليات العسكرية الخاصة ضد أوكرانيا”.

وتعد كوريا الشمالية وزعيمها كيم من أشد الداعمين لغزو موسكو لأوكرانيا.

وتخشى دول غربية في مقدمها الولايات المتحدة، من أن بيونغ يانغ قد تلجأ الى تزويد روسيا بصواريخ وقذائف.

وحذّر البيت الأبيض كوريا الشمالية هذا الشهر من أي خطوة من هذا النوع. وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان للصحافيين “سيدفعون ثمنا مقابل هذا الأمر في المجتمع الدولي”.