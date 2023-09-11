الأمانة العامة لمجلس الأمة تنظم برنامج التدريب الميداني لطلبة كلية القانون الكويتية

افتتح قطاع الموارد البشرية في الأمانة العامة لمجلس الأمة برنامج التدريب الميداني لطلبة كلية القانون الكويتية (KILAW)، الذي يعقد ورشة عمل كل يوم إثنين اسبوعياً بدءًا من اليوم حتى نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري، وذلك في مسرح مبنى مجلس الأمة.

ويتضمن البرنامج التدريبي الذي تنظمه إدارة التدريب في قطاع الموارد البشرية شرحا تفصيليا نظريا وعمليا لطلبة كلية القانون الكويتية (KILAW) والبالغ عددهم 25 طالباً، من قبل الموظفين القانونيين في قطاعي اللجان والجلسات للتعريف بمهام جميع الإدارات المختصة في مجلس الأمة.

ويشمل البرنامج التدريبي جولات تعريفية تنظمها إدارة العلاقات والمراسم في مرافق مجلس الأمة، وذلك لتعريف الطلاب بأقسام ومكونات مبني مجلس الأمة.