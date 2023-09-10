المهندس صالح الدعيج يمثل مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع في نهائي مسابقة الفورمولا 1 للمدارس في سنغافورة

يشارك المهندس صالح الدعيج ممثلا عن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع كأحد أعضاء لجنة التحكيم للمسابقة العالمية F1 in school المقامة في جمهورية سنغافورة.

تأتي هذه المشاركة استعداد لتأهيل الطلبة الكويتين استعدادا لمشاركتهم في المسابقة العام المقبل.

يذكر بأن المسابقة تهدف لتأهيل النشئ في قطاع صناعة السيارات وتشجيع الشباب للتوجه إلى عالم الفورمولا ون، وتكوين فرق العمل، والانتهاء من التحديات المناطة بها في وقت قياسي.

وتعد بطوله F1iS من اكبر بطولات العالم بنظام تعليم الSTEM، فيما تعتبر دورة 2023 الأكبر على مستوى البطولة التي انطلقت عام 2004.

ويشارك في المسابقة 28 دولة، حيث بلغ عدد الفرق المشاركة 68 فريق، كل فريق يضم من 3 إلى 6 طلاب، وتقسم مهام الطلبه إلى الاتي: اداره المشاريع، التصميم الهندسي، التصنيع، الgraphic design, التسويق، قائد الفريق، بإجمالي 260 طالبا تقريبا، وتضم البطولة 92 حكما لجميع الفئات السبعة في المسابقة.