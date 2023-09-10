من المضبوطات

الداخلية: احباط محاولة تهريب 400 كيلو حشيش ومليون حبة كبتاجون ونصف كيلو شبو عن طريق البحر

10 سبتمبر، 2023
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ضمن جهود وزارة الداخلية في ضبط تجار ومهربي المواد المخدرة، تمكن قطاع الامن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل من إحباط محاولة شخصين إدخال نحو 400 كيلو من مادة الحشيش المخدرة ومليون حبة كبتاجون ونصف كيلو من مادة الشبو عن طريق البحر.

ومن خلال تكثيف عمليات البحث والتحري ورصد ومتابعة الادارة العامة لمكافحة المخدرات لمهربي وتجار المواد المخدرة تم التوصل إلى شخصين سيقومان بإدخال كمية من المخدرات في طراد عن طريق البحر، وبعد التنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل ورصده عن طريق المنظومة الرادارية، تم ضبط الطراد وتفتيشه حيث عثر على نحو 400 كيلو من مادة الحشيش ومليون حبة كبتاجون ونصف كيلو من مادة الشبو وسلاح ناري وذخيرة.

وتم احالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر
وزارة الداخلية
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10 سبتمبر، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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