جامعة الكويت تفتتح مركز إسعاف مدينة صباح السالم الجامعية

في إطار حرص جامعة الكويت على تأمين بيئة جامعية صحية لضمان صحة وسلامة منتسبيها افتتحت جامعة الكويت ممثلة بإدارة الأمن والسلامة مركز إسعاف مدينة صباح السالم الجامعية بحضور الوكيل المساعد للخدمات الطبية المساندة بوزارة الصحة الدكتور يعقوب التمار، والقائم بأعمال الأمين العام المساعد لشئون إدارة المرافق علي الأستاذ، ومساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط الدكتور ماجد مجيد، والقائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة يوسف يعقوب الخميس، ومدير إدارة الطوارئ الطبية الدكتور أحمد الشطي، ومراقب الإسعاف عبدالله خلف، ورئيس قسم التجهيز في إدارة الطوارئ الطبية سامي جعفر، وقائد مركز إسعاف منطقة الفروانية الصحية خالد الخباز، ومراقب التدريب للإعدادات الطبية ناصر الرشيدي، ورئيس مركز مدينة الإسعاف بدر الغريب، ومراقب خدمات الإسعاف أحمد سلمان.

وفي هذا الصدد أوضح الوكيل المساعد للخدمات الطبية المساندة الدكتور يعقوب التمار أنّ السبب الرئيس لوجود مركز الإسعاف في مدينة صباح السالم الجامعية هو أنْ يكون المركز قريبًا من موقع الحدث؛ لتسهيل تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين والمقيمين من مرتادي جامعة الكويت، مضيفاً أن الحرم الجامعي بمدينة صباح السالم الجامعية له من الأهمية والحجم ما يتطلب أن يكون به مركز خاص للإسعاف؛ لذلك سعت وزارة الصحة إلى أن يكون هذا المركز متواجدًا على مدار الساعة لتغطية هذه المساحة بما تشمله من طلبة الجامعة والعاملين فيها، لافتًا أنّ هناك طاقمًا مدربًا واختصاصيين مدربين على أعلى كفاءة بكيفية التعامل مع جميع الحالات وأنواعها، منوهًا بأنّ المركز تميز بموقع إستراتيجي وقريب من المستشفيات والمراكز الصحية؛ مما يسهم في سرعة الوصول إلى موقع الحدث لتقديم المساعدات الطبية للمحتاجين.

ومن جانبه ذكر القائم بأعمال الأمين الـعام الـمساعـد لشـئون إدارة الـمرافـق عـلي الأستاذ أنّ مركز الإسعاف هو مركز يوفر خدمة الإسعاف بالتعاون مع وزارة الصحة من باب السلامة الوقائية وتأمين المدينة الجامعية فيما يتعلق بالحالات التي تتطلب تدخل الإسعاف بشكل قريب، مؤكداً حرص الجامعة على إنشاء هذا المركز لضمان السلامة الوقائية لأبناءنا الطلبة بالمقام الأول وأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة وموظفي ومرتادي الجامعة، مضيفاً بأنه تم تخصيصه من قبل الجامعة لوزارة الصحة حرصاً من الإدارة الجامعية للاطمئنان على سلامة مرتاديها وتوفير الخدمات الطبية اللازمة، متأملاً دوام الصحة والعافية لجميع منتسبي الجامعة، ومثنياً بجزيل الشكر والتقدير لإدارة الأمن والسلامة لتسهيل الأمور التي تخص المركز، وأيضاً الشكر موصول لإدارة الإنشاءات والصيانة وقطاع التخطيط ولإدارة التأثيث والإسكان وإدارة الخدمات العامة لجهودهم الملحوظة لتهيئة تشغيل هذا المركز وتسليمه إلى وزارة الصحة.

وبدوره أعرب نائب مدير الجامعة للتخطيط الدكتور ماجد مجيد عن سعادته بافتتاح مركز الإسعاف، مثنياً بالشكر إلى وزارة الصحة وتعاونهم المثمر في توفير الأيدي العاملة والمشغلين لهذا المركز وجميع الخدمات التي تقدمها للحرم الجامعي، موضحاً مدى أهمية هذا المركز في مكان يضم عددًا كبيرًا من الأشخاص وذلك حرصاً على سلامتهم في حال الحاجة لها.

ومن جهته ذكر مدير إدارة الطوارئ الطبية الدكتور أحمد الشطي أنّ مركز إسعاف مدينة صباح السالم الجامعية يعدّ بمثابة الجوهرة ضمن سلسلة مراكز الإسعاف في دولة الكويت، مضيفاً أنّ المركز يعتبر الثالث على مستوى منطقة إسعاف الفروانية وال80 على مستوى الكويت، وهو يخدم 8 كليات و188 مبنى، متقدمًا بجزيل الشكر للإدارة الجامعية على تعاونها في خلق آلية مشتركة للتواصل في حالات الطوارئ.

وبدوره أكد القائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة في جامعة الكويت يوسف يعقوب الخميس مدى أهمية المركز لخدمة وسلامة طلبة ومنتسبي جامعة الكويت والذين يصل عددهم إلى ما يقارب 43 ألف طالب وطالبة، مشيراً إلى أنّ مدينة صباح السالم الجامعية بجامعة الكويت أصبحت حالياً أكبر تجمع بشري في دولة الكويت، ومن المهم توفير الرعاية الصحية والسلامة فيها، لافتاً إلى وجود عيادات طبية تابعة لجامعة الكويت يبلغ عددها 17 عيادة تقدم الإسعافات الأولية لطلبة ومنتسبي جامعة الكويت، مبينًا أنّ هذه العيادات خاصة بمباني الكليات، وفي حال وجود صعوبة في إنقاذ أيٍّ من الحالات يتم الاستعانة بمركز الطوارئ الطبية.

جامعة الكويت تفتتح مركز إسعاف مدينة صباح السالم الجامعية

جامعة الكويت تفتتح مركز إسعاف مدينة صباح السالم الجامعية

جامعة الكويت تفتتح مركز إسعاف مدينة صباح السالم الجامعية