من الاستقبال

وزير المالية يستقبل الرئيس الجديد لمجلس إدارة الخطوط الكويتية الكابتن طيار عبدالمحسن الفقعان

10 سبتمبر، 2023
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استقبل معالي وزير المالية السيد فهد الجارالله اليوم في مكتبه الكابتن طيار/ عبد المحسن الفقعان، الرئيس الجديد لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الذي كُلف بتاريخ 6 سبتمبر 2023.

وفي بداية اللقاء رحب معاليه بالرئيس الجديد وهنئهه على تكليفه بهذا المنصب، وأكد على أهمية البناء على النجاحات السابقة والاستمرار في تطوير وتحديث الناقل الوطني والارتقاء بخدمة المسافرين. كما أكد معاليه خلال الاجتماع على دعمه للشركة وتذليل كافة العقبات التي تمثل عائق لتطوير وتنمية الناقل الوطني الكويتية)، مع ضرورة الالتزام بالقيم المؤسسية والمهنية المتمثلة بالشفافية والحوكمة الرشيدة بما يعزز العمل الجماعي والاستمرار في التطوير.

المصدر
وزارة المالية
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10 سبتمبر، 2023
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