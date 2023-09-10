أحمد لاري وهاني شمس يقترحان إنشاء مراكز خدمية في المراكز الحدودية لخدمة المسافرين المغادرين والقادمين

أعلن النائبان أحمد لاري وهاني شمس عن تقدمهما باقتراح برغبة بإنشاء مراكز خدمية على طول المراكز الحدودية عبر المنافذ البرية لخدمة المسافرين المغادرين والقادمين.

ونص الاقتراح على ما يلي:

خلال فترة العطل والأعياد والمناسبات، يزداد عدد المسافرين وتنشط الرحلات البرية عبر المراكز الحدودية البرية من وإلى دولة الكويت ومن ثم تزداد الحاجة إلى وجود استراحات ومراكز تسوق لخدمة المسافرين على النقاط الحدودية، حيث يعاني الكثير من المسافرين من عدم توفر أي خدمات على الطرق البرية، وبالتالي يجب تطوير المناطق الحدودية وجعلها مرافق خدمية للمسافرين المغادرين والقادمين.

لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

“إنشاء مراكز خدمية على طول المراكز الحدودية لدولة الكويت عبر منافذ (العبدلي – والنويصيب – والسالمي) بمواصفات تكنولوجية ومعمارية متطورة لخدمة المسافرين المغادرين والقادمين، على أن تتضمن الآتي :

مراكز تسوق تتوفر فيها (استراحات) مثل المطاعم والمقاهي. مراكز تصليح المركبات والشاحنات وباصات النقل. أسواق مركزية. دورات المياه. منطقة حرة للتجارة. محطات تعبئة الوقود. جمعيات تعاونية. خدمة مواقف سيارات لمدد طويلة.

على أن تكون الأولوية في منح الرخص التجارية من البند (1 إلى 3) لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة”.