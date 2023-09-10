الداخلية: قطاع شؤون التعليم والتدريب يوقع اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

في إطار جهود وزارة الداخلية نحو فتح آفاق التعاون العلمي والأكاديمي والتدريبي مع المؤسسات الوطنية المتخصصة في مجالات التعليم والتدريب، تم صباح اليوم الأحد الموافق 2023/9/10 توقيع اتفاقية تعاون علمي وأكاديمي وتدريبي بين قطاع شؤون التعليم والتدريب بوزارة الداخلية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبد اللطيف البرجس، ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن محمد الفجام وعدد من القيادات الامنية وقيادات الهيئة.

وتهدف الاتفاقية الى مد جسور التعاون العلمي والتدريبي بما يؤدي إلى الارتقاء بالعملية التعليمية والتدريبية والبحثية والأكاديمية، ونقل الخبرات وتطويرها في كافة مجالات العمل المشتركة ، وإيجاد شراكة علمية رائدة من خلال تبادل الخبرات التدريسيةوعقد دورات تدريبية للطلبة والعاملين للارتقاء بالأداء الوظيفي.

وتطرقت الاتفاقية إلى عدة محاور أهمها تبادل ومناقشة الأنظمة والقوانين المنظمة في مجال التعليم والتدريب، والاستفادة من البنية المؤسسية لدى الطرفين والتعاون في مجال تبادل معايير الجودة والتطوير في جميع تخصصات مجال التعليم والتدريب.

وثمن وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس دور وجهود الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في استثمار العناصر البشرية، متطلعا الى أن تكون هذه الاتفاقية داعمة لمزيد من النجاح والتطوير بين الجهتين.