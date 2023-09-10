بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 13.30 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 13.30 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 30ر13 نقطة ليبلغ مستوى 21ر7023 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 19ر0 في المئة.

وتم تداول 3ر163 مليون سهم عبر 8406 صفقات نقدية بقيمة 13ر25 مليون دينار (نحو 6ر76 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 59ر1 نقطة ليبلغ مستوى 78ر5717 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 03ر0 في المئة من خلال تداول 3ر119 مليون سهم عبر 5117 صفقة نقدية بقيمة 8ر9 مليون دينار (نحو 8ر29 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 04ر19 نقطة ليبلغ مستوى 27ر7710 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 25ر0 في المئة من خلال تداول 9ر43 مليون سهم عبر 3289 صفقة بقيمة 2ر15 مليون دينار (نحو 3ر46 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 5ر8 نقطة ليبلغ مستوى 63ر5666 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 15ر0 في المئة من خلال تداول 65 مليون سهم عبر 3067 صفقة نقدية بقيمة 8ر7 مليون دينار (نحو 7ر23 مليون دولار).

وكانت شركات (اكتتاب) و(المساكن) و(المعدات) و(عمار) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(ايفا) و(وطني) و(عربي قابضة) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (كميفك) و(م سلطان) و(كفيك) و(سنام) الأكثر انخفاضا.